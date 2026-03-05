"Райо Вальекано" разгромил "Реал Овьедо" в матче Ла Лиги

В чемпионате Испании состоялся отложенный матч 23-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, "Райо Вальекано" на своем поле уверенно обыграл "Реал Овьедо" со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 44-й минуте. После дальнего удара Андрея Рациу голкипер сумел отразить мяч, однако Хорхе де Фрутос оказался первым на добивании и отправил его в сетку.

В начале второго тайма де Фрутос оформил дубль, реализовав пенальти на 50-й минуте встречи. Точку в матче поставил Альваро Гарсия Ривера, который на 62-й минуте также отличился после добивания.

После этой победы "Райо Вальекано" делит 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги, тогда как "Реал Овьедо" остается на последней позиции.