Звезда "Барселоны" снялась в рекламе нижнего белья - ФОТО

Нападающий футбольного клуба "Барселоны" Рафинья принял участие в рекламной кампании известного бренда Calvin Klein.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский футболист опубликовал кадры из фотосессии в своих социальных сетях. В рамках рекламной акции игрок позировал в нижнем белье из эластичного хлопка.

Контракт Рафиньи с каталонским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей в чемпионате Испании, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро.

В следующем туре Ла Лиги "Барселона" сыграет на выезде против "Атлетика" из Бильбао. Матч состоится 7 марта.