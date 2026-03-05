5 Марта 2026
Звезда "Барселоны" снялась в рекламе нижнего белья - ФОТО

5 Марта 2026 00:24
13
Нападающий футбольного клуба "Барселоны" Рафинья принял участие в рекламной кампании известного бренда Calvin Klein.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский футболист опубликовал кадры из фотосессии в своих социальных сетях. В рамках рекламной акции игрок позировал в нижнем белье из эластичного хлопка.

Контракт Рафиньи с каталонским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей в чемпионате Испании, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро.

В следующем туре Ла Лиги "Барселона" сыграет на выезде против "Атлетика" из Бильбао. Матч состоится 7 марта.

İdman.Biz
