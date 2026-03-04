5 Марта 2026
"Реал" начал расследование из-за серии тяжелых травм игроков

4 Марта 2026 23:30
Мадридский футбольный клуб "Реал" проведет внутреннее расследование после очередной серьезной травмы одного из игроков команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Mundo, поводом для проверки стал разрыв крестообразных связок у крайнего нападающего Родриго Гоэса. С 2023 года с аналогичной травмой столкнулись уже семь футболистов мадридского клуба.

За последние три года подобные повреждения получали Тибо Куртуа, Эдер Милитао, который дважды рвал крестообразные связки, Даниэль Карвахаль, Хоан Мартинес, Давид Алаба и Родриго.

Отмечается, что все эти травмы произошли либо на домашнем стадионе "Реала", либо на тренировочной базе клуба. В рамках расследования руководство намерено проверить работу медицинского штаба и тренеров по физической подготовке.

Из-за полученного повреждения Родриго пропустит около десяти месяцев и не сможет сыграть на чемпионате мира 2026 года.

