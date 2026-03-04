"Реал" начал расследование из-за серии тяжелых травм игроков

Мадридский футбольный клуб "Реал" проведет внутреннее расследование после очередной серьезной травмы одного из игроков команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Mundo, поводом для проверки стал разрыв крестообразных связок у крайнего нападающего Родриго Гоэса. С 2023 года с аналогичной травмой столкнулись уже семь футболистов мадридского клуба.

За последние три года подобные повреждения получали Тибо Куртуа, Эдер Милитао, который дважды рвал крестообразные связки, Даниэль Карвахаль, Хоан Мартинес, Давид Алаба и Родриго.

Отмечается, что все эти травмы произошли либо на домашнем стадионе "Реала", либо на тренировочной базе клуба. В рамках расследования руководство намерено проверить работу медицинского штаба и тренеров по физической подготовке.

Из-за полученного повреждения Родриго пропустит около десяти месяцев и не сможет сыграть на чемпионате мира 2026 года.