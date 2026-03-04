Защитник "Манчестер Юнайтед" получил 15 месяцев тюрьмы условно

Защитник футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр получил 15 месяцев лишения свободы условно по делу о событиях, произошедших в Греции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, инцидент произошел в августе 2020 года на острове Миконос, где английский футболист был арестован во время семейного отдыха.

Изначально Магуайр был признан виновным в нападении, сопротивлении аресту и попытке дачи взятки и получил 21 месяц условного срока. Однако после подачи апелляции наказание было смягчено до 15 месяцев условно.

По информации источника, футболист намерен продолжить юридическую борьбу и подать новую апелляцию в Верховный суд.

Отметим, что сегодня, 4 марта, "Манчестер Юнайтед" проведет выездной матч английской Премьер-лиги против "Ньюкасла".