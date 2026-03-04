Роналду может пропустить матчи сборной Португалии

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил мышечную травму и может пропустить ближайшие матчи национальной команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, восстановление 41-летнего португальского футболиста может занять от двух до четырех недель.

В связи с повреждением не исключается, что Роналду пропустит ближайший сбор национальной команды. В его рамках сборная Португалии планирует провести товарищеские матчи против команд Мексики и США.

Ожидается, что в ближайшее время форвард пройдет дополнительные медицинские обследования, которые помогут определить точные сроки его восстановления.

Ранее "Аль-Наср" сообщил, что у Роналду диагностирована травма подколенного сухожилия, полученная после последнего матча чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фейхи".