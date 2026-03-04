4 Марта 2026
RU

Роналду может пропустить матчи сборной Португалии

Мировой футбол
Новости
4 Марта 2026 19:45
8
Роналду может пропустить матчи сборной Португалии

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил мышечную травму и может пропустить ближайшие матчи национальной команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, восстановление 41-летнего португальского футболиста может занять от двух до четырех недель.

В связи с повреждением не исключается, что Роналду пропустит ближайший сбор национальной команды. В его рамках сборная Португалии планирует провести товарищеские матчи против команд Мексики и США.

Ожидается, что в ближайшее время форвард пройдет дополнительные медицинские обследования, которые помогут определить точные сроки его восстановления.

Ранее "Аль-Наср" сообщил, что у Роналду диагностирована травма подколенного сухожилия, полученная после последнего матча чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фейхи".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

УЕФА наказал "Галатасарай": турецкий клуб остался без поддержки на "Энфилде"
18:57
Мировой футбол

УЕФА наказал "Галатасарай": турецкий клуб остался без поддержки на "Энфилде"

Болельщикам стамбульцев запретили продажу билетов на выездной матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля"

Adidas представил "цветочные" бутсы для Ламина Ямаля
18:23
Мировой футбол

Adidas представил "цветочные" бутсы для Ламина Ямаля - ФОТО

Технический спонсор нападающего "Барселоны" выпустил эксклюзивную модель Heartbreaker
В Газахе состоится церемония открытия мероприятия "Спортивная столица" - ФОТО
16:43
Мировой футбол

В Газахе состоится церемония открытия мероприятия "Спортивная столица" - ФОТО

Событие приурочено к празднованию Дня физической культуры и спорта
Киран Триппьер бросил жену ради 21-летней звезды платных платформ
16:13
Мировой футбол

Киран Триппьер бросил жену ради 21-летней звезды платных платформ - ФОТО

Защитник сборной Англии и "Ньюкасла" находится в процессе развода после разоблачения его романа с моделью для взрослых
Массимилиано Аллегри может возглавить "Реал"
15:28
Мировой футбол

Массимилиано Аллегри может возглавить "Реал"

Флорентино Перес намерен пригласить опытного итальянского специалиста на пост главного тренера

Антуан Гризманн потроллил "Барселону" в соцсетях после победы в Кубке Испании
14:43
Мировой футбол

Антуан Гризманн потроллил "Барселону" в соцсетях после победы в Кубке Испании - ФОТО

Французский нападающий "Атлетико" ответил каталонскому клубу за прошлогоднюю насмешку

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"
"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Марта 21:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

"Скакуны" отыгрались с 0:3
Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ
3 Марта 00:14
Кикбоксинг

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ

Трое обвиняемых по делу о нападении на Араза Мусаева могут вернуться в Азербайджан