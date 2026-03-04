4 Марта 2026
Зидан признался, как тренировал звездный "Реал": "Я просто смотрел"

Зидан признался, как тренировал звездный "Реал": "Я просто смотрел"

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился воспоминаниями о периоде работы в мадридском клубе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, французский специалист признался, что во время тренировок команды зачастую предпочитал наблюдать за процессом, а не активно вмешиваться.

"Когда я тренировал "Реал", я ничего не говорил на тренировках. Я просто наблюдал за тренировками Роналду, Бензема, Модрича, Крооса. Мне нечего было говорить – я просто смотрел. Все они были очень талантливыми и профессиональными", - отметил Зидан.

Напомним, что француз покинул пост главного тренера мадридского клуба по завершении сезона 2020/2021. Ожидается, что ближайшим летом, после чемпионата мира 2026 года, Зидан возглавит сборную Франции. Ранее сообщалось, что после мундиаля пост наставника "трехцветных" покинет Дидье Дешам.

