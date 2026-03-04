УЕФА наказал "Галатасарай": турецкий клуб остался без поддержки на "Энфилде"

Апелляционный комитет УЕФА официально запретил "Галатасараю" реализацию билетов своим болельщикам на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля".

Как сообщает İdman.Biz, дисциплинарные инспекторы УЕФА зафиксировали многократные нарушения регламента безопасности, что привело к наложению на стамбульский клуб денежного штрафа в размере 40 000 евро (78,8 тыс манатов). Решение было принято на основании отчетов по итогам ответной встречи стыкового раунда против "Ювентуса", прошедшей 25 февраля в Турине.

В ходе того матча, в котором "Галатасарай" уступил в дополнительное время (2:3), турецкие фанаты массово использовали пиротехнические средства, бросали на газон посторонние предметы и устраивали беспорядки на трибунах. Эти действия были квалифицированы как серьезная угроза безопасности участников матча и зрителей.

Отметим, что первый поединок 1/8 финала между "Ливерпулем" и "Галатасараем" состоится 10 марта в Турции. Ответная встреча, на которой сектор гостей стадиона "Энфилд" останется пустым, пройдет 18 марта в Англии.