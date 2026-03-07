7 Марта 2026
Два азербайджанских дзюдоиста выступят на Гран-при в Линце

Вусал Галандарзаде и Омар Раджабли представят страну в весовой категории до 81 кг на австрийском турнире*

Два азербайджанских дзюдоиста — Вусал Галендарзаде и Омар Раджабли — выйдут на татами во второй день Гран-при в Линце. Спортсмены выступят в весовой категории до 81 кг.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, Вусал Галандарзаде начнет соревнования с 1/32 финала. Его соперником станет японец Такахиро Ямашина.

Омар Раджабли вступит в борьбу с 1/16 финала. Он встретится с победителем пары американец Йохан Силот — венгр Бенедек Тот.

Отметим, что Гран-при в Линце является одним из этапов мирового тура Международной федерации дзюдо (IJF). Турнир собирает сильнейших атлетов планеты для борьбы за рейтинговые очки и путевки на крупные международные старты.

Напомним, что результаты сегодняшних поединков определят дальнейший путь азербайджанских дзюдоистов в турнирной сетке. Победители продолжат борьбу за медали Гран-при, который завершится в ближайшие дни.

İdman.Biz
