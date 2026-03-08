В Азербайджане завершился турнир по дзюдо "Выбор талантов" - ФОТО

8 Марта 2026
8 Марта 2026 18:50
В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе завершился второй тур турнира "Выбор талантов" по дзюдо среди юниоров до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях приняли участие 265 спортсменов (222 юноши и 43 девушки), представлявших 64 клуба и спортивных общества из разных регионов страны. В заключительный день на татами вышли 134 дзюдоиста, которые разыграли восемь комплектов медалей.

Главной целью турнира является формирование надежной базы для национальной сборной, выявление перспективных спортсменов и создание устойчивого резерва. Согласно регламенту, по итогам двух туров дзюдоисты, занявшие первые четыре места в своих весовых категориях, будут включены в специальную программу подготовки "Надежды будущего".

Победителями соревнований в своих весовых категориях стали Ляман Нифталиева (44 кг), Назлы Сафарли (52 кг), Назакет Велиева (63 кг), Дениз Габибли (+70 кг), Фарид Худиев (55 кг), Гусейн Шыхалиев (66 кг), Айхан Гасанли (81 кг) и Руслан Казымов (+90 кг).

