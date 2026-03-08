8 Марта 2026
Ушел из жизни один из основоположников азербайджанской школы дзюдо Азиз-Ага Ахмедов

Дзюдо
Новости
8 Марта 2026 22:20
Ушел из жизни один из основоположников азербайджанской школы дзюдо Азиз-Ага Ахмедов

Ушел из жизни один из основоположников азербайджанской школы дзюдо, почетный наставник национальной сборной Азиз-Ага Ахмедов.

Как сообщает İdman.Biz, прославленный специалист скончался в возрасте 80 лет.

За десятилетия плодотворной работы тренер внес неоценимый вклад в воспитание нескольких поколений атлетов. Среди его воспитанников — легенда самбо, заслуженный мастер спорта Натиг Багиров (4-кратный чемпион мира и 5-кратный чемпион Европы), титулованные мастера дзюдо Тарлан Поладов и Ильхам Джафаров, а также десятки заслуженных тренеров страны, включая Рузбеха и Рауфа Велиевых. Ученики Азиз-Аги Ахмедова проявили себя не только в спорте, но и в искусстве — среди них заслуженный художник Азербайджана Мусейиб Амиров. Под его руководством путь в большой спорт начали сотни атлетов, достойно представлявших страну на всесоюзной и международной аренах.

İdman.Biz
