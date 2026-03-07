Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе и актриса Эстер Экспозито были замечены в баре отеля Pullman в Мадриде. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AQABABE, вечером 5 марта несколько очевидцев наблюдали, как пара целовалась на протяжении всего времени нахождения в заведении.

Это второе появление знаменитостей в Мадриде за последнее время: ранее их видели вместе 25 февраля. Слухи о связи футболиста и актрисы циркулируют в медиа с 2019 года, однако визуальные свидетельства их встреч зафиксированы впервые. Официальных заявлений от Килиана Мбаппе или Эстер Экспозито по поводу характера их отношений на данный момент не поступало.