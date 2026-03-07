Отбор ЧМ-2027: сборная Азербайджана сыграет с Венгрией

Сегодня женская сборная Азербайджана по футболу проведет очередной матч отборочного этапа чемпионата мира 2027 года.

Как сообщает İdman.Biz, в третьей группе Лиги С команда под руководством Сиясета Аскерова на выезде встретится со сборной Венгрии.

Матч пройдет на стадионе "Панчо Арена" в Фелчуте и начнется в 17:30 по бакинскому времени. Главным арбитром встречи назначена португальская судья Филипа Перейра Кунья.

Отметим, что в первом матче отборочного турнира сборная Азербайджана обыграла команду Северной Македонии со счетом (2:0).