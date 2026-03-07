7 Марта 2026
RU

Отбор ЧМ-2027: сборная Азербайджана сыграет с Венгрией

Мировой футбол
Новости
7 Марта 2026 11:27
13
Отбор ЧМ-2027: сборная Азербайджана сыграет с Венгрией

Сегодня женская сборная Азербайджана по футболу проведет очередной матч отборочного этапа чемпионата мира 2027 года.

Как сообщает İdman.Biz, в третьей группе Лиги С команда под руководством Сиясета Аскерова на выезде встретится со сборной Венгрии.

Матч пройдет на стадионе "Панчо Арена" в Фелчуте и начнется в 17:30 по бакинскому времени. Главным арбитром встречи назначена португальская судья Филипа Перейра Кунья.

Отметим, что в первом матче отборочного турнира сборная Азербайджана обыграла команду Северной Македонии со счетом (2:0).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Арда Гюлер стал вторым лучшим ассистентом топ-5 лиг Европы - ВИДЕО
10:46
Мировой футбол

Арда Гюлер стал вторым лучшим ассистентом топ-5 лиг Европы - ВИДЕО

Полузащитник "Реала" сравнялся по результативным передачам с Бруну Фернандешем
Лучший перехватчик АПЛ играет в "Челси"
09:15
Мировой футбол

Лучший перехватчик АПЛ играет в "Челси"

Кайседо стал единственным футболистом лиги с более чем 50 перехватами в сезоне

Автор покера в ворота "Карабаха" лидирует в ЛЧ по одному из ключевых показателей
08:10
Мировой футбол

Автор покера в ворота "Карабаха" лидирует в ЛЧ по одному из ключевых показателей

Гордон опережает Мбаппе и Осимхена в рейтинге ожидаемых голов

Росси: "Роналду и Месси не должны играть в одной команде"
06:03
Мировой футбол

Росси: "Роналду и Месси не должны играть в одной команде"

Экс-форвард считает, что легендарным футболистам лучше оставаться соперниками

Повар Неймара подала на футболиста в суд
05:18
Мировой футбол

Повар Неймара подала на футболиста в суд

Работница обвиняет игрока "Сантоса" в нарушении условий трудового договора

Флик предупредил Ямаля о контроле игрового времени
04:09
Мировой футбол

Флик предупредил Ямаля о контроле игрового времени

Тренер "Барселоны" заявил, что иногда решение будет принимать он сам

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Киран Триппьер бросил жену ради 21-летней звезды платных платформ
4 Марта 16:13
Мировой футбол

Киран Триппьер бросил жену ради 21-летней звезды платных платформ - ФОТО

Защитник сборной Англии и "Ньюкасла" находится в процессе развода после разоблачения его романа с моделью для взрослых