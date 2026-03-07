7 Марта 2026
Росси: "Роналду и Месси не должны играть в одной команде"

7 Марта 2026 06:03
Бывший итальянский нападающий Джузеппе Росси заявил, что не хотел бы видеть Криштиану Роналду и Лионеля Месси в одной команде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Al Nassr Zone, экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреала" считает, что подобный союз выглядел бы странно для футбольного мира.

"Я не хочу видеть Роналду и Месси в одной команде. Это было бы как-то странно. Если Роналду захочет в МЛС, вы можете отправить его в другую команду во Флориде? В "Орландо Сити". По крайней мере, так было бы интереснее наблюдать за их соперничеством", - заявил Росси.

Напомним, в феврале в СМИ появлялась информация о возможном переходе Роналду из "Аль-Насра" в "Интер Майами", где с 2023 года выступает Месси.

Контракт португальского нападающего с саудовским клубом рассчитан до лета 2027 года.

İdman.Biz
