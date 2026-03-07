"Ливерпуль" отомстил "Вулверхэмптону" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии - ВИДЕО

В матче 1/8 финала Кубка Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 3:1 и пробился в четвертьфинал турнира.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Молине".

Все ключевые события произошли во втором тайме. На 51-й минуте счет открыл защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон. Уже через две минуты Мохамед Салах увеличил преимущество гостей.

На 74-й минуте Кертис Джонс довел счет до 3:0, фактически сняв все вопросы о победителе. Хозяева смогли ответить лишь в компенсированное время - на 90+1-й минуте отличился Хван Хи Чан.

Таким образом, "Ливерпуль" вышел в четвертьфинал Кубка Англии. В предыдущем раунде команда из Мерсисайда обыграла "Брайтон" со счетом 3:0, а "Вулверхэмптон" ранее победил "Гримсби Таун" (1:0).