"Наполи" обыграл "Торино" и приблизился к лидерам Серии А - ВИДЕО

В стартовом матче 28-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле обыграл "Торино" со счетом 2:1.

Как сообщает İdman.Biz, хозяева владели преимуществом на протяжении практически всей встречи и регулярно создавали опасные моменты у ворот соперника.

Счет был открыт уже на седьмой минуте. После розыгрыша углового Алиссон Сантос протащил мяч к линии штрафной и точно пробил в ближний нижний угол, застав врасплох голкипера гостей.

Во втором тайме "Наполи" продолжил атаковать. На 68-й минуте Элиф Элмас после подачи с фланга принял мяч в штрафной и эффектным ударом с разворота отправил его в дальний верхний угол ворот, удвоив преимущество хозяев.

Гости сумели сократить отставание лишь в концовке встречи. На 87-й минуте Чезаре Казадеи после навеса с углового головой отправил мяч в сетку, установив окончательный счет - 2:1.

После этой победы "Наполи" занимает третье место в турнирной таблице Серии А и отстает от "Милана" всего на одно очко. "Торино" делит 13-ю позицию.