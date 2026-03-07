7 Марта 2026
RU

"Наполи" обыграл "Торино" и приблизился к лидерам Серии А - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
7 Марта 2026 01:49
27
"Наполи" обыграл "Торино" и приблизился к лидерам Серии А - ВИДЕО

В стартовом матче 28-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле обыграл "Торино" со счетом 2:1.

Как сообщает İdman.Biz, хозяева владели преимуществом на протяжении практически всей встречи и регулярно создавали опасные моменты у ворот соперника.

Счет был открыт уже на седьмой минуте. После розыгрыша углового Алиссон Сантос протащил мяч к линии штрафной и точно пробил в ближний нижний угол, застав врасплох голкипера гостей.

Во втором тайме "Наполи" продолжил атаковать. На 68-й минуте Элиф Элмас после подачи с фланга принял мяч в штрафной и эффектным ударом с разворота отправил его в дальний верхний угол ворот, удвоив преимущество хозяев.

Гости сумели сократить отставание лишь в концовке встречи. На 87-й минуте Чезаре Казадеи после навеса с углового головой отправил мяч в сетку, установив окончательный счет - 2:1.

После этой победы "Наполи" занимает третье место в турнирной таблице Серии А и отстает от "Милана" всего на одно очко. "Торино" делит 13-ю позицию.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гол на последней секунде: "Реал" шокировал "Сельту" в концовке - ВИДЕО
02:03
Мировой футбол

Гол на последней секунде: "Реал" шокировал "Сельту" в концовке - ВИДЕО

Вальверде принес мадридцам важные три очка в концовке встречи
"Ливерпуль" отомстил "Вулверхэмптону" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии - ВИДЕО
01:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" отомстил "Вулверхэмптону" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии - ВИДЕО

Команда из Мерсисайда забила три мяча во втором тайме

Сенсация в Париже: "Монако" шокировал "ПСЖ" - ВИДЕО
01:51
Мировой футбол

Сенсация в Париже: "Монако" шокировал "ПСЖ" - ВИДЕО

Парижане дома пропустили три мяча и потерпели неожиданное поражение

"Бавария" разгромила "Боруссию" без Кейна - ВИДЕО
01:29
Мировой футбол

"Бавария" разгромила "Боруссию" без Кейна - ВИДЕО

Мюнхенский клуб укрепил лидерство в Бундеслиге

"Аль-Хиляль" разгромил "Аль-Наджму", Бензема оформил дубль
01:17
Мировой футбол

"Аль-Хиляль" разгромил "Аль-Наджму", Бензема оформил дубль

Команда из Эр-Рияда укрепила лидерство в чемпионате Саудовской Аравии

"Манчестер Сити" близок к трансферу за 80 миллионов евро
00:54
Мировой футбол

"Манчестер Сити" близок к трансферу за 80 миллионов евро

Клуб ведет переговоры о переходе полузащитника "Ноттингем Форест"

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Кейджи Сузуки: "Азербайджан действительно очень силен" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Марта 14:13
Дзюдо

Кейджи Сузуки: "Азербайджан действительно очень силен" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Кейджи Сузуки о дзюдо в Аезрбайджана, текущем состоянии японской сборной и планами на мундиаль