"Бавария" разгромила "Боруссию" без Кейна - ВИДЕО

В матче 25-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле уверенно обыграла "Боруссию" Менхенгладбах со счетом 4:1.

Как сообщает İdman.Biz, счет в матче был открыт на 33-й минуте, когда отличился вингер мюнхенцев Луис Диас. В компенсированное к первому тайму время Конрад Лаймер увеличил преимущество хозяев.

Во втором тайме "Бавария" продолжила доминировать. На 57-й минуте Джамал Мусиала реализовал пенальти и довел счет до 3:0. На 79-й минуте Николас Джексон забил четвертый мяч хозяев.

Гости смогли ответить лишь одним голом - на 89-й минуте отличился Ваэль Мохиа.

Также стоит отметить, что на 55-й минуте "Боруссия" Менхенгладбах осталась в меньшинстве после удаления Райца.

После 25 туров "Бавария" набрала 66 очков и занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" Менхенгладбах с 25 очками располагается на 12-й позиции.