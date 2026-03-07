Гол на последней секунде: "Реал" шокировал "Сельту" в концовке - ВИДЕО

В матче 27-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл "Сельту" со счетом 2:1.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Абанка Балаидос" в Виго под руководством арбитра Исидро Диаса де Меры Эскудероса.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте, когда отличился полузащитник гостей Орельен Тчуамени. Однако уже на 25-й минуте нападающий "Сельты" Борха Иглесиас восстановил равновесие.

Казалось, что команды завершат матч вничью, однако на 90+4-й минуте Федерико Вальверде забил победный мяч и принес мадридскому клубу три очка.

После 27 туров Ла Лиги "Реал" набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице. "Сельта" с 40 очками располагается на шестой позиции.

В следующем туре мадридцы сыграют с "Эльче" 14 марта, а "Сельта" днем позже встретится с "Бетисом".