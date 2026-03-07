7 Марта 2026
RU

Гол на последней секунде: "Реал" шокировал "Сельту" в концовке - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
7 Марта 2026 02:03
17
Гол на последней секунде: "Реал" шокировал "Сельту" в концовке - ВИДЕО

В матче 27-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл "Сельту" со счетом 2:1.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Абанка Балаидос" в Виго под руководством арбитра Исидро Диаса де Меры Эскудероса.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте, когда отличился полузащитник гостей Орельен Тчуамени. Однако уже на 25-й минуте нападающий "Сельты" Борха Иглесиас восстановил равновесие.

Казалось, что команды завершат матч вничью, однако на 90+4-й минуте Федерико Вальверде забил победный мяч и принес мадридскому клубу три очка.

После 27 туров Ла Лиги "Реал" набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице. "Сельта" с 40 очками располагается на шестой позиции.

В следующем туре мадридцы сыграют с "Эльче" 14 марта, а "Сельта" днем позже встретится с "Бетисом".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ливерпуль" отомстил "Вулверхэмптону" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии - ВИДЕО
01:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" отомстил "Вулверхэмптону" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии - ВИДЕО

Команда из Мерсисайда забила три мяча во втором тайме

Сенсация в Париже: "Монако" шокировал "ПСЖ" - ВИДЕО
01:51
Мировой футбол

Сенсация в Париже: "Монако" шокировал "ПСЖ" - ВИДЕО

Парижане дома пропустили три мяча и потерпели неожиданное поражение

"Наполи" обыграл "Торино" и приблизился к лидерам Серии А - ВИДЕО
01:49
Мировой футбол

"Наполи" обыграл "Торино" и приблизился к лидерам Серии А - ВИДЕО

Неаполитанцы уверенно контролировали ход матча

"Бавария" разгромила "Боруссию" без Кейна - ВИДЕО
01:29
Мировой футбол

"Бавария" разгромила "Боруссию" без Кейна - ВИДЕО

Мюнхенский клуб укрепил лидерство в Бундеслиге

"Аль-Хиляль" разгромил "Аль-Наджму", Бензема оформил дубль
01:17
Мировой футбол

"Аль-Хиляль" разгромил "Аль-Наджму", Бензема оформил дубль

Команда из Эр-Рияда укрепила лидерство в чемпионате Саудовской Аравии

"Манчестер Сити" близок к трансферу за 80 миллионов евро
00:54
Мировой футбол

"Манчестер Сити" близок к трансферу за 80 миллионов евро

Клуб ведет переговоры о переходе полузащитника "Ноттингем Форест"

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Кейджи Сузуки: "Азербайджан действительно очень силен" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Марта 14:13
Дзюдо

Кейджи Сузуки: "Азербайджан действительно очень силен" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Кейджи Сузуки о дзюдо в Аезрбайджана, текущем состоянии японской сборной и планами на мундиаль