7 Марта 2026
Мировой футбол
Новости
7 Марта 2026 01:51
22
Сенсация в Париже: "Монако" шокировал "ПСЖ" - ВИДЕО

В матче 25-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде обыграл "ПСЖ" со счетом 3:1.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже под руководством арбитра Рюдди Бюке.

Счет в матче открыл Магнес Аклиуш на 27-й минуте. Во втором тайме гости быстро увеличили преимущество: полузащитник Александр Головин вышел на замену на 54-й минуте и уже через 24 секунды отправил мяч в ворота парижан.

Хозяева сократили отставание на 71-й минуте благодаря голу Брэдли Баркола. Однако уже через две минуты Фоларин Балогун вновь поразил ворота голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова, установив окончательный счет - 3:1.

После 25 туров "ПСЖ" с 57 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, тогда как "Монако", набрав 40 очков, поднялся на шестое место.

В следующем туре команда Луиса Энрике сыграет дома с "Нантом" 15 марта, а "Монако" днем ранее встретится с "Брестом".

