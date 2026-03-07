Повар Неймара подала на футболиста в суд

Повар нападающего "Сантоса" Неймара подала в суд на футболиста, обвинив его в несоблюдении условий трудового договора.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Metropoles, женщина утверждает, что во время работы в особняке игрока ей регулярно приходилось трудиться значительно дольше установленного времени.

По информации источника, в среднем она работала более 14 часов в день, тогда как по условиям контракта рабочий день не должен был превышать 10 часов. В ряде случаев сотруднице приходилось оставаться на работе после 23:00 или даже после полуночи, чтобы готовить блюда для около 150 гостей, приглашенных футболистом.

Также женщина занималась разгрузкой продуктов, что, по ее словам, привело к проблемам со спиной и воспалению тазобедренного сустава.

В иске она требует выплатить около 43 тысяч евро. В эту сумму входят штрафы, оплата сверхурочной работы, компенсация за пропущенные перерывы, моральный ущерб, вред здоровью, а также медицинские расходы.