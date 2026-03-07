7 Марта 2026
Флик предупредил Ямаля о контроле игрового времени

7 Марта 2026 04:09
Флик предупредил Ямаля о контроле игрового времени

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался о распределении игрового времени молодого вингера команды Ламина Ямаля.

Как сообщает İdman.Biz, немецкий специалист на пресс-конференции отметил, что управление минутами 17-летнего футболиста требует внимательного подхода и не всегда будет зависеть только от желания самого игрока.

"Управлять игроками и их игровым временем никогда не просто. Я разговариваю с футболистами. У меня есть свои идеи, и я должен брать ответственность на себя. Игроки тоже должны управлять своими матчами. Нам нужны все. Я хочу, чтобы все знали мои идеи. Иногда мы будем решать это вместе с игроком, а иногда решение буду принимать я", - заявил Флик.

Наставник каталонского клуба дал понять, что Ямаль не будет постоянно находиться на поле и его игровая нагрузка будет регулироваться.

Отметим, что уже в субботу, 7 марта, "Барселона" проведет выездной матч чемпионата Испании против "Атлетика" из Бильбао.

