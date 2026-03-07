Автор покера в ворота "Карабаха"лидирует по показателю xG в Лиге чемпионов

Нападающий футбольного клуба "Ньюкасла" Энтони Гордон возглавляет рейтинг игроков с наибольшим показателем ожидаемых голов xG (ожидаемые пропущенные голы) в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на данные Sofascore, показатель английского форварда составляет 8,39. При этом на его счету уже 10 забитых мячей в турнире.

Второе место в рейтинге занимает нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе. Его показатель xG составляет 8,22, а количество забитых мячей достигло 13.

Замыкает первую тройку форвард турецкого "Фенербахче" Виктор Осимхен с показателем 7,21 и семью голами.

В топ-5 также вошли нападающий "Баварии" Харри Кейн - 6,60 (8 голов) и форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн - 5,69 (7 голов).

Отметим, что Гордон проводит в "Ньюкасле" третий сезон после перехода из "Эвертона". На его счету еще два года по действующему контракту, что дает клубу возможность требовать высокую компенсацию за игрока. Недавняя форма англичанина лишь усилила интерес топ-клубов: в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против агдамского "Карабаха" (6:1) он оформил покер в первом тайме и стал одним из главных героев еврокубковой недели.