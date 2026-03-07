7 Марта 2026
Лучший перехватчик АПЛ играет в "Челси"

7 Марта 2026 09:15
Лучший перехватчик АПЛ играет в "Челси"

Полузащитник футбольного клуба "Челси" Мойзес Кайседо является лучшим игроком текущего сезона английской Премьер-лиги по количеству перехватов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на данные Squawka, на счету эквадорского хавбека уже 51 перехват. Таким образом, Кайседо стал единственным футболистом, которому удалось преодолеть отметку в 50 перехватов в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Кроме того, с момента перехода в "Челси" Кайседо совершил 137 перехватов, что является лучшим показателем среди всех полузащитников Премьер-лиги за этот период.

Второе место в рейтинге по количеству перехватов занимает Джеймс Гарнер из "Эвертона", на счету которого 46 перехватов. Третью строчку занимает защитник "Борнмута" Маркос Сенеси с 44 перехватами.

İdman.Biz
