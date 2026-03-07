7 Марта 2026
"Барселона" заинтересовалась 26-летним защитником "Ромы"

7 Марта 2026 12:26
"Барселона" заинтересовалась 26-летним защитником "Ромы"

"Барселона" провела предварительные консультации для сбора данных о центральном защитнике итальянской "Ромы" и сборной Кот-д'Ивуара Эване Н'Дика.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, профиль футболиста соответствует ключевым техническим требованиям тренерского штаба сине-гранатовых.

На данный момент интерес каталонцев ограничивается изучением характеристик игрока, официальные переговоры о трансфере не ведутся. В текущем сезоне Н'Дика принял участие в 31 матче во всех турнирах и забил три гола. Действующее соглашение защитника с римским клубом рассчитано до июня 2028 года.

Рыночная стоимость игрока составляет 30 млн евро (55 млн манатов). В 2024 году Н'Дика стал победителем Кубка африканских наций. Опыт выступлений в Серии А и статус основного игрока национальной сборной делают его одной из приоритетных кандидатур для укрепления оборонительной линии команды Ханси Флика.

