Жоан Лапорта пригласит Папу Римского на открытие обновленного "Камп Ноу"

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта разработал план церемонии открытия обновленного стадиона "Камп Ноу", который включает приглашение Папы Римского Франциска.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанские СМИ, глава клуба намерен пригласить понтифика для освящения арены.

По словам Лапорты, представители "Барселоны" уже установили первоначальный контакт с Ватиканом для обсуждения возможности визита. Президент клуба считает, что участие Папы Римского придаст открытию стадиона особое символическое значение и подчеркнет статус объекта в мировом масштабе.

На данный момент "Камп Ноу" находится на стадии масштабной реконструкции, завершение которой позволит увеличить вместимость арены и модернизировать ее инфраструктуру. Лапорта рассчитывает, что присутствие главы католической церкви станет центральным событием торжественного мероприятия.