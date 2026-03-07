7 Марта 2026
RU

"Манчестер Юнайтед" планирует заработать 80 млн евро на продаже Хойлунда и Рашфорда

Мировой футбол
Новости
7 Марта 2026 15:46
14
"Манчестер Юнайтед" планирует заработать 80 млн евро на продаже Хойлунда и Рашфорда

"Манчестер Юнайтед" намерен получить 80 миллионов евро (146 миллионов манатов) от трансферов нападающих Расмуса Хойлунда и Маркуса Рашфорда в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, "Наполи" уже перечислил 6 миллионов евро (11,8 млн манатов) за аренду датского форварда. Английский клуб ожидает, что итальянская сторона выплатит еще 44 миллиона евро (86,9 млн манатов) за полноценный переход Хойлунда, и в "Манчестер Юнайтед" довольны развитием переговоров.

Отметим, что "Барселона" планирует приобрести Маркуса Рашфорда у "красных дьяволов" за 30 миллионов евро (59,22 млн манатов). Каталонский клуб уже достиг соглашения с нападающим по личным условиям контракта.

Напомним, что переговоры между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной" по трансферу Рашфорда продолжаются. Окончательное решение по обоим игрокам ожидается до закрытия летнего трансферного окна.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Серия А: 246-е миланское дерби может приблизить "Интер" к 21-му титулу – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:06
Мировой футбол

Серия А: 246-е миланское дерби может приблизить "Интер" к 21-му титулу – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Лидер чемпионата сыграет на "Сан-Сиро" без Лаутаро, а "россонери" пытаются удержаться в гонке за скудетто
Ла Лига: "Барселона" гостит у "Атлетика", репетиция финала Кубка Короля в Мадриде – ОБЗОР İDMAN.BİZ
14:26
Мировой футбол

Ла Лига: "Барселона" гостит у "Атлетика", репетиция финала Кубка Короля в Мадриде – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В первом матче 27-го тура мадридский "Реал" на выезде обыграл "Сельту"
Жоан Лапорта пригласит Папу Римского на открытие обновленного "Камп Ноу"
13:46
Мировой футбол

Жоан Лапорта пригласит Папу Римского на открытие обновленного "Камп Ноу"

Кандидат в президенты "Барселоны" планирует организовать визит главы Ватикана для освящения домашней арены клуба
Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
"Барселона" заинтересовалась 26-летним защитником "Ромы"
12:26
Мировой футбол

"Барселона" заинтересовалась 26-летним защитником "Ромы"

Каталонский клуб рассматривает ивуарийца в качестве потенциального усиления обороны
Отбор ЧМ-2027: сборная Азербайджана сыграет с Венгрией
11:27
Мировой футбол

Отбор ЧМ-2027: сборная Азербайджана сыграет с Венгрией

Матч пройдет в Фелчуте

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце