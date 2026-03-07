"Манчестер Юнайтед" планирует заработать 80 млн евро на продаже Хойлунда и Рашфорда

"Манчестер Юнайтед" намерен получить 80 миллионов евро (146 миллионов манатов) от трансферов нападающих Расмуса Хойлунда и Маркуса Рашфорда в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, "Наполи" уже перечислил 6 миллионов евро (11,8 млн манатов) за аренду датского форварда. Английский клуб ожидает, что итальянская сторона выплатит еще 44 миллиона евро (86,9 млн манатов) за полноценный переход Хойлунда, и в "Манчестер Юнайтед" довольны развитием переговоров.

Отметим, что "Барселона" планирует приобрести Маркуса Рашфорда у "красных дьяволов" за 30 миллионов евро (59,22 млн манатов). Каталонский клуб уже достиг соглашения с нападающим по личным условиям контракта.

Напомним, что переговоры между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной" по трансферу Рашфорда продолжаются. Окончательное решение по обоим игрокам ожидается до закрытия летнего трансферного окна.