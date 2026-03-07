Кубок Англии: реванш для "Ньюкасла", сказка "Рексема" и новые шансы для андердогов - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Кубке Англии по футболу проходят матчи пятого раунда, то есть стадии 1/8 финала.

Как передает İdman.Biz, раунд уже стартовал в пятницу, когда "Ливерпуль" на выезде обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 3:1 и первым вышел в четвертьфинал. Оставшиеся семь встреч пройдут с 7 по 9 марта.

Главная афиша субботы - матч "Ньюкасл" - "Манчестер Сити". Это не только одна из двух пар между клубами Премьер-лиги, но и явный сюжет о реванше: совсем недавно команды встречались в полуфинале Кубка английской лиги, и "Сити" выбил "Ньюкасл", выиграв 2:0 в гостях и 3:1 дома. Для новой кубковой встречи фон получается очень насыщенным еще и потому, что это уже 11-е противостояние этих клубов в Кубке Англии.

Матч "Рексем" - "Челси" привлекает не меньше внимания по совершенно другой причине. Валлийский клуб проводит свой самый громкий кубковый сезон за долгое время: "Рексем" впервые с сезона 1996/97 добрался до пятого раунда, а нынешняя история клуба давно вышла за рамки чисто футбольной. Владельцами "Рексема" являются актеры Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни, пришедшие в клуб в 2021 году, и именно при них команда превратилась в один из самых обсуждаемых проектов в британском футболе.

У самого "Челси" в предыдущем раунде тоже был яркий вечер: лондонцы разгромили "Халл Сити" 4:0, а Педру Нету оформил хет-трик. Португалец уже забил четыре мяча в двух матчах нынешнего розыгрыша Кубка Англии. Для "синих" этот выезд еще и проверка на устойчивость против очередной потенциальной сенсации: "Челси" прошел 24 последних кубковых матча против соперников из более низких дивизионов.

Отдельного внимания заслуживают и "Мансфилд Таун" с "Порт Вейлом", которые сейчас выступают в Лиге 1, то есть в третьем по силе дивизионе английского футбола. "Мансфилд" принимает "Арсенал" и уже сам факт этого матча - событие для клуба: до нынешнего сезона он не доходил до пятого раунда с кампании 1974/75, а всего на этой стадии бывал лишь в пятый раз в истории. "Порт Вейл" сыграет с "Сандерлендом", и для него это первый выход в пятый раунд с сезона 1995/96. Оба клуба подходят к своим встречам в статусе классических андердогов, но именно такие пары и делают Кубок Англии особенным.

Все пары пятого раунда Кубка Англии по датам:

6 марта

"Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" 1:3

7 марта

"Мансфилд Таун" - "Арсенал"

"Рексем" - "Челси"

"Ньюкасл" - "Манчестер Сити"

8 марта

"Фулхэм" - "Саутгемптон"

"Порт Вейл" - "Сандерленд"

"Лидс Юнайтед" - "Норвич Сити"

9 марта

"Вест Хэм" - "Брентфорд"