Ла Лига: "Барселона" гостит у "Атлетика", репетиция финала Кубка Короля в Мадриде – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Испании по футболу проходят матчи 27-го тура Ла Лиги.
Как передает İdman.Biz, тур уже стартовал накануне: мадридский "Реал" в гостях обыграл "Сельту" со счетом 2:1. У команды из столицы 63 очка после 27 матчей, но лидирует по-прежнему "Барселона" с 64 баллами после 26 игр. На третьем месте идет "Атлетико Мадрид" (51), столько же у "Вильярреала", так что борьба за вершину и места в еврокубках остается очень плотной.
"Атлетик" – "Барселона" (7 марта)
Один из главных матчей тура пройдет в Бильбао, где девятый "Атлетик" с 35 очками примет лидирующую "Барселону". Для команды Эрнесто Вальверде это возможность быстро отреагировать на кубковую неудачу: среди недели баски уступили "Реал Сосьедаду" и вылетели из Кубка Короля, но в чемпионате подходят к игре на фоне пятиматчевой серии без поражений.
У каталонцев своя непростая история последних дней. Команда Ханси Флика во вторник обыграла "Атлетико Мадрид" 3:0 в ответной полуфинальной встрече Кубка Короля, однако этого не хватило для выхода дальше после поражения 0:4 в первом матче. При этом Флик подтвердил кадровые потери: против "Атлетика" не сыграют Жюль Кунде и Алехандро Бальде, зато Роберт Левандовски вернулся в состав. Сам тренер отдельно подчеркнул, что дома "Атлетик" выглядит совсем иначе, чем на выезде, так что лидеру чемпионата предстоит по-настоящему тяжелый вечер на "Сан Мамес".
Есть и любопытная околоматчевая деталь: "Атлетик" объявил, что "Сан Мамес" в день игры будет подсвечен фиолетовым, а на стадионе подготовят тематическую мозаику к Международному женскому дню.
"Атлетико Мадрид" – "Реал Сосьедад" (7 марта)
В Мадриде афиша не менее интригующая. Третий в таблице "Атлетико Мадрид" (51) принимает восьмой "Реал Сосьедад" (35), и этот матч уже сейчас выглядит как генеральная репетиция финала Кубка Короля. "Атлетико" среди недели, несмотря на поражение 0:3 от "Барселоны" в ответной встрече, прошел дальше по сумме двух матчей 4:3, а "Реал Сосьедад" затем дома обыграл "Атлетик" 1:0 и вышел в финал с общим счетом 2:0.
Дополнительный сюжет в том, что финал между этими командами назначен на 18 апреля в Севилье, так что встреча в 27-м туре даст соперникам возможность еще раз присмотреться друг к другу в боевых условиях. В прошлом туре Ла Лиги "Атлетико" победил "Реал Овьедо" 1:0, а "Реал Сосьедад" с таким же счетом выиграл на выезде у "Мальорки".
Есть и еще одна деталь: именно матч с "Атлетико" 4 января стал дебютным для Пеллегрино Матараццо во главе "Реал Сосьедада", и тогда команды разошлись вничью 1:1. Поэтому у нынешней встречи есть не только турнирное, но и вполне личное продолжение для тренерского штаба гостей.
Остальные матчи 27-го тура Ла Лиги:
6 марта
"Сельта" – "Реал" 1:2
7 марта
"Осасуна" – "Мальорка"
"Леванте" – "Жирона"
"Атлетико Мадрид" – "Реал Сосьедад"
"Атлетик" – "Барселона"
8 марта
"Вильярреал" – "Эльче"
"Хетафе" – "Бетис"
"Севилья" – "Райо Вальекано"
"Валенсия" – "Алавес"
9 марта
"Эспаньол" – "Реал Овьедо"
Турнирная таблица Ла Лиги после первого матча 27-го тура:
1. "Барселона" - 64
2. "Реал" - 63
3. "Атлетико Мадрид" - 51
4. "Вильярреал" - 51
5. "Бетис" - 43
6. "Сельта" - 40
7. "Эспаньол" - 36
8. "Реал Сосьедад" - 35
9. "Атлетик" - 35
10. "Осасуна" - 33
11. "Хетафе" - 32
12. "Райо Вальекано" - 30
13. "Севилья" - 30
14. "Жирона" - 30
15. "Валенсия" - 29
16. "Алавес" - 27
17. "Эльче" - 26
18. "Мальорка" - 24
19. "Леванте" - 21
20. "Реал Овьедо" - 17