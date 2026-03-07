Ла Лига: "Барселона" гостит у "Атлетика", репетиция финала Кубка Короля в Мадриде – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Испании по футболу проходят матчи 27-го тура Ла Лиги.

Как передает İdman.Biz, тур уже стартовал накануне: мадридский "Реал" в гостях обыграл "Сельту" со счетом 2:1. У команды из столицы 63 очка после 27 матчей, но лидирует по-прежнему "Барселона" с 64 баллами после 26 игр. На третьем месте идет "Атлетико Мадрид" (51), столько же у "Вильярреала", так что борьба за вершину и места в еврокубках остается очень плотной.

"Атлетик" – "Барселона" (7 марта)

Один из главных матчей тура пройдет в Бильбао, где девятый "Атлетик" с 35 очками примет лидирующую "Барселону". Для команды Эрнесто Вальверде это возможность быстро отреагировать на кубковую неудачу: среди недели баски уступили "Реал Сосьедаду" и вылетели из Кубка Короля, но в чемпионате подходят к игре на фоне пятиматчевой серии без поражений.

У каталонцев своя непростая история последних дней. Команда Ханси Флика во вторник обыграла "Атлетико Мадрид" 3:0 в ответной полуфинальной встрече Кубка Короля, однако этого не хватило для выхода дальше после поражения 0:4 в первом матче. При этом Флик подтвердил кадровые потери: против "Атлетика" не сыграют Жюль Кунде и Алехандро Бальде, зато Роберт Левандовски вернулся в состав. Сам тренер отдельно подчеркнул, что дома "Атлетик" выглядит совсем иначе, чем на выезде, так что лидеру чемпионата предстоит по-настоящему тяжелый вечер на "Сан Мамес".

Есть и любопытная околоматчевая деталь: "Атлетик" объявил, что "Сан Мамес" в день игры будет подсвечен фиолетовым, а на стадионе подготовят тематическую мозаику к Международному женскому дню.

"Атлетико Мадрид" – "Реал Сосьедад" (7 марта)

В Мадриде афиша не менее интригующая. Третий в таблице "Атлетико Мадрид" (51) принимает восьмой "Реал Сосьедад" (35), и этот матч уже сейчас выглядит как генеральная репетиция финала Кубка Короля. "Атлетико" среди недели, несмотря на поражение 0:3 от "Барселоны" в ответной встрече, прошел дальше по сумме двух матчей 4:3, а "Реал Сосьедад" затем дома обыграл "Атлетик" 1:0 и вышел в финал с общим счетом 2:0.

Дополнительный сюжет в том, что финал между этими командами назначен на 18 апреля в Севилье, так что встреча в 27-м туре даст соперникам возможность еще раз присмотреться друг к другу в боевых условиях. В прошлом туре Ла Лиги "Атлетико" победил "Реал Овьедо" 1:0, а "Реал Сосьедад" с таким же счетом выиграл на выезде у "Мальорки".

Есть и еще одна деталь: именно матч с "Атлетико" 4 января стал дебютным для Пеллегрино Матараццо во главе "Реал Сосьедада", и тогда команды разошлись вничью 1:1. Поэтому у нынешней встречи есть не только турнирное, но и вполне личное продолжение для тренерского штаба гостей.

Остальные матчи 27-го тура Ла Лиги:

6 марта

"Сельта" – "Реал" 1:2

7 марта

"Осасуна" – "Мальорка"

"Леванте" – "Жирона"

"Атлетико Мадрид" – "Реал Сосьедад"

"Атлетик" – "Барселона"

8 марта

"Вильярреал" – "Эльче"

"Хетафе" – "Бетис"

"Севилья" – "Райо Вальекано"

"Валенсия" – "Алавес"

9 марта

"Эспаньол" – "Реал Овьедо"

Турнирная таблица Ла Лиги после первого матча 27-го тура:

1. "Барселона" - 64

2. "Реал" - 63

3. "Атлетико Мадрид" - 51

4. "Вильярреал" - 51

5. "Бетис" - 43

6. "Сельта" - 40

7. "Эспаньол" - 36

8. "Реал Сосьедад" - 35

9. "Атлетик" - 35

10. "Осасуна" - 33

11. "Хетафе" - 32

12. "Райо Вальекано" - 30

13. "Севилья" - 30

14. "Жирона" - 30

15. "Валенсия" - 29

16. "Алавес" - 27

17. "Эльче" - 26

18. "Мальорка" - 24

19. "Леванте" - 21

20. "Реал Овьедо" - 17