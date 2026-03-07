Серия А: 246-е миланское дерби может приблизить "Интер" к 21-му титулу – ОБЗОР İDMAN.BİZ

7 Марта 2026
7 Марта 2026 16:06
Серия А: 246-е миланское дерби может приблизить "Интер" к 21-му титулу – ОБЗОР

В чемпионате Италии по футболу проходят матчи 28-го тура Серии А.

Как передает İdman.Biz, в первом матче тура, состоявшемся накануне, "Наполи" на своем поле не без труда обыграл "Торино" со счетом 2:1.

Общая картина наверху таблицы остается напряженной: лидирует "Интер" с 67 очками после 27 матчей, следом идет "Милан" с 57, "Наполи" после пятничной победы поднялся до 56 баллов уже после 28 игр, далее расположились "Рома" (51), "Комо" (48) и "Ювентус" (47).

"Милан" - "Интер" (8 марта)

Центральный матч тура пройдет на "Сан-Сиро", и это будет уже 246-е официальное миланское дерби в истории. Баланс личных встреч во всех официальных турнирах пока в пользу "Интера": 91 победа против 83 у "Милана", еще 71 матч завершился вничью.

В предыдущем туре обе команды взяли по три очка. "Милан" на выезде обыграл "Кремонезе" со счетом 2:0, а "Интер" дома победил "Дженоа" 2:0. Кстати, для команды Кристиана Киву этот успех стал восьмой подряд победой в чемпионате.

У "Милана" неделя получилась неоднозначной. С одной стороны, команда Массимилиано Аллегри вовремя отреагировала на поражение от "Пармы" и вернулась на победный путь в Кремоне. С другой, к дерби "россонери" подходят с заметными кадровыми потерями: защитник Маттео Габбия выбыл примерно на месяц после операции по поводу грыжи, а полузащитник Рубен Лофтус-Чик может пропустить около восьми недель после операции на челюсти. При этом у хозяев есть важный психологический аргумент: "Милан" не проигрывает "Интеру" уже шесть дерби подряд, выиграв четыре из них.

У "Интера" свой насыщенный фон перед главным матчем тура. После победы над "Дженоа" лидер чемпионата сыграл 0:0 с "Комо" в первом полуфинале Кубка Италии, а незадолго до этого завершил выступление в Лиге чемпионов после двух поражений от "Буде-Глимт". Дополнительная проблема - отсутствие Лаутаро Мартинеса: капитан "нерадзурри" все еще восстанавливается после травмы, и в атаке вместо него ожидается Франческо Пио Эспозито.

С турнирной точки зрения ставки предельно высоки. Победа "Интера" может увеличить его отрыв от "Милана" до 13 очков за десять туров до конца и приблизить команду 21-му титулу чемпиона Италии. В свою очередь, успех хозяев вновь обострит борьбу вверху таблицы и позволит "россонери" сохранить реальные шансы в чемпионской гонке.

Остальные матчи 28-го тура Серии А:

6 марта
"Наполи" - "Торино" 2:1

7 марта
"Кальяри" - "Комо"
"Аталанта" - "Удинезе"
"Ювентус" - "Пиза"

8 марта
"Лечче" - "Кремонезе"
"Болонья" - "Верона"
"Фиорентина" - "Парма"
"Дженоа" - "Рома"

9 марта
"Лацио" - "Сассуоло"

Турнирная таблица Серии А после первого матча 28-го тура:

1. "Интер" - 67
2. "Милан" - 57
3. "Наполи" - 56
4. "Рома" - 51
5. "Комо" - 48
6. "Ювентус" - 47
7. "Аталанта" - 45
8. "Болонья" - 39
9. "Сассуоло" - 38
10. "Удинезе" - 35
11. "Лацио" - 34
12. "Парма" - 33
13. "Кальяри" - 30
14. "Торино" - 30
15. "Дженоа" - 27
16. "Фиорентина" - 24
17. "Кремонезе" - 24
18. "Лечче" - 24
19. "Пиза" - 15
20. "Верона" - 15

