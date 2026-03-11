"Атлетико" сохранил уникальный рекорд Диего Симеоне в ЛЧ

Мадридский "Атлетико" под руководством Диего Симеоне продолжает оставаться непобедимым в домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов. Очередная победа была одержана в первой встрече 1/8 финала против лондонского "Тоттенхэма" со счетом 5:2.

İdman.Biz сообщает, что этот результат продлил историческую серию "матрасников". За время работы Симеоне команда ни разу не проигрывала на своем поле в матчах на вылет главного еврокубка. На старом стадионе "Висенте Кальдерон" мадридцы добились 7 побед и 4 ничьих, а на нынешней арене "Рияд Эйр Метрополитано" статистика теперь насчитывает 7 побед и 2 ничьих.

В отчетном матче испанский клуб обеспечил себе комфортное преимущество уже в первом тайме. Маркос Льоренте открыл счет на 6-й минуте, а к середине тайма голы Антуана Гризманна, Хулиана Альвареса и Робена Ле Нормана довели результат до 4:0. Во второй половине встречи Альварес оформил дубль. У гостей отличились Педро Порро и Доминик Соланке. Ответная игра в Лондоне запланирована на 18 марта.

Отметим, что "Атлетико" является единственным клубом в современной истории ЛЧ с подобным домашним достижением при одном тренере. Также Хулиан Альварес стал первым игроком "Атлетико" со времен Радамеля Фалькао, забившим два мяча в домашнем матче плей-офф еврокубка.