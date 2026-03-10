Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Латиноамериканская сага волейболиста сборной Азербайджана Дмитрия Баранова продолжается. После завоевания серебряных медалей чемпионата Чили с "Депортиво Мурано", он сыграл в Южноамериканском Кубке в бразильском Кампинасе. Несмотря на завершение сезона, центральный блокирующий вернулся в Сантьяго, где продолжает тренироваться в составе клуба. Последними впечатлениями от пребывания в Южной Америке Д.Баранов поделился с İdman.Biz.

- Какие ощущения оставил Южноамериканский Кубок, который можно назвать аналогом Лиги чемпионов?

- Ощущения от турнира непередаваемые. Уже на первом матче зал был полностью заполнен, потому что мы играли против хозяев площадки из "Волей Рената", в составе которой выступают игроки мирового уровня, в том числе олимпийские чемпионы. По атмосфере это напомнило мне мой первую встречу за сборную - огромный интерес со стороны болельщиков и высокий уровень напряжения. Но в свои 31 год я уже чувствую себя гораздо увереннее и опытнее. Уже нет того волнения, которое бывает у молодежи. Приходит понимание игры и уверенность в своих силах. В целом команда выступила достойно, заняв восьмое место. Конечно, мы ехали за более высоким результатом, но при этом показали хороший уровень волейбола. Например, мы играли на равных с "Волей Рената" и в первой партии вели с преимуществом в семь очков.

Но в таких поединках часто решает опыт, и соперник сумел переломить ход встречи. У нас молодая и перспективная команда, и это касается как игроков, так и тренерского штаба. При этом наставники очень хорошо понимают современные требования волейбола, как в физическом, так и в техническом плане. Думаю, у "Депортиво Мурано" есть хорошее будущее. В целом я доволен тем опытом, который мы получили на этом турнире.

- Что в целом дал Вам сезон в чемпионате Чили?

- Многое. Прежде всего уверенность в себе и серьезный прогресс в физической подготовке. Большую роль в этом сыграла работа с наставником по физподготовке. Он постоянно контролировал тренировочный процесс и постепенно увеличивал нагрузки. В начале мне было непросто, потому что некоторые веса, с которыми он просил работать, я раньше никогда не поднимал. Но со временем организм адаптировался, и я почувствовал серьезный рост силы. Также очень важно отметить работу тренерского штаба в техническом плане. Перед каждой игрой они подробно разбирали соперника: показывали статистику по каждому игроку, объясняли его сильные стороны и давали конкретные установки, как против него играть. К каждой игре мы готовились индивидуально под соперника — разбирали его сильные стороны и строили тактику так, чтобы максимально их нейтрализовать и не дать сопернику навязать свою игру. Ещё один важный урок этого сезона — нельзя расслабляться ни в одной игре. По ходу чемпионата мы шли в лидерах и почти не проигрывали, но в финале допустили несколько ошибок, и соперник сумел воспользоваться этим. В итоге они выиграли матч и золотой сет, а мы заняли второе место. Также мне очень понравилась система работы внутри клуба. В команде большое внимание уделяется восстановлению игроков. Если игрок получает травму, он не возвращается на площадку, пока полностью не восстановится и не получит разрешение медицинского штаба. Это очень профессиональный подход. В целом тренеры в "Депортиво Мурано" - это люди, которые действительно горят своим делом. Они делают все возможное, чтобы волейболисты росли, команда прогрессировала и добивалась результатов.

- Каковы дальнейшие планы?

- По окончания сезона у нас была небольшая пауза. Эту неделю я провел в Бразилии - в Рио-де-Жанейро. С 10 марта команда возобновляет подготовку. Для легионеров это не обязательный этап, но я все равно планирую продолжать тренироваться, потому что хочу поддерживать форму и быть готовым к выступлениям за сборную Азербайджана. Что касается будущего клуба, то сейчас я рассматриваю разные варианты. Мне было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии. Я посмотрел финал чемпионата Южной Америки между "Волей Рената" и и "Сада Крузейро", и, честно говоря, такого высокого уровня волейбола давно не видел. Это очень сильный чемпионат, где можно многому научиться и продолжать расти как игрок. При этом я также с уважением отношусь к чемпионату Азербайджана и был бы рад однажды снова вернуться и помочь команде бороться за высокие места и выступать в еврокубках.

- Как вам Южная Америка вне спорта?

- Это мой первый опыт жизни в Южной Америке, и он оказался очень интересным. За это время я пожил в Чили, съездил на несколько дней в Аргентину — в город Мендоса, а также побывал в Бразилии: в Рио-де-Жанейро, Кампинасе и Сан-Паулу. Каждое место по-своему уникально. Наверное, одно из самых сильных впечатлений — это дорога из Чили в Аргентину через Анды. Там открываются невероятные горные пейзажи. В Чили мне запомнилась архитектура центра Сантьяго, где старинные здания гармонично сочетаются с современными. Также понравилась местная кухня, например традиционное чилийское блюдо Pastel de Choclo. Ещё запомнился океан в Винья-дель-Мар. Я ожидал, что вода будет теплой, но она оказалась довольно холодной. Зато там очень красивая природа — много разных птиц и даже морские львы, которые отдыхают на камнях. В Бразилии меня особенно впечатлил Рио-де-Жанейро. Это очень яркий и красивый город с невероятной атмосферой. Тёплый океан, экзотические фрукты, интересные экскурсии и просто очень живой ритм города. Южная Америка оставила у меня очень сильные и приятные впечатления. Если в будущем будет возможность снова приехать сюда, я бы хотел посетить ещё несколько стран — Перу или Венесуэлу, о которых много хорошего рассказывали люди, с которыми я познакомился здесь.

- Чем сейчас занимаетесь и какие ближайшие цели?

- Сейчас моя основная задача — продолжать тренироваться, поддерживать хорошую физическую форму и готовиться к выступлениям за сборную Азербайджана. Для меня всегда важно продолжать развиваться как игрок, помогать команде добиваться результата и достойно представлять свою команду и сборную на международном уровне.