Высшая лига: "Гянджа" обыграла UNEC, "Азеррейл" уступил "Муров Аз Терминал"

Состоялись очередные матчи 16-го тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских и женских команд.
Как сообщает İdman.Biz, в первой встрече "Гянджа" обыграла UNEC со счетом 3:0 (25:17, 25:22, 25:22).
В другом матче женского первенства "Гянджляр" уступил "Национальной академии авиации" — 0:3 (25:14, 25:19, 25:13).
В мужском турнире встретились "Азеррейл" и "Муров Аз Терминал". Победу в напряженном пятисетовом поединке одержала команда "Муров Аз Терминал" — 3:2 (20:25, 25:22, 18:25, 25:20, 15:8).