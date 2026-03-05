5 Марта 2026
RU

Высшая лига: "Гянджа" обыграла UNEC, "Азеррейл" уступил "Муров Аз Терминал"

Волейбол
Новости
5 Марта 2026 21:56
9
Состоялись очередные матчи 16-го тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских и женских команд.

Как сообщает İdman.Biz, в первой встрече "Гянджа" обыграла UNEC со счетом 3:0 (25:17, 25:22, 25:22).

В другом матче женского первенства "Гянджляр" уступил "Национальной академии авиации" — 0:3 (25:14, 25:19, 25:13).

В мужском турнире встретились "Азеррейл" и "Муров Аз Терминал". Победу в напряженном пятисетовом поединке одержала команда "Муров Аз Терминал" — 3:2 (20:25, 25:22, 18:25, 25:20, 15:8).

İdman.Biz
