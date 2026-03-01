1 Марта 2026
RU

Джахангир Сеид-Аббаси: "Очень волнуюсь, так как не могу ни с кем связаться в Иране" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Волейбол
Новости
1 Марта 2026 12:04
9
Джахангир Сеид-Аббаси: "Очень волнуюсь, так как не могу ни с кем связаться в Иране" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В азербайджанском спорте работает немало иранских специалистов, большинство из которых являются этническими азербайджанцами. На фоне происходящих вокруг Ирана событий İdman.Biz обратился за комментарием к главному тренеру юношеской сборной Азербайджана по волейболу и клуба "Гянджляр" Джахангиру Сеид-Аббаси.

"Я сам родом из Урмии. Семья и дети были здесь, и вчера я собирался отправить их на родину, и вдруг такое…

Я очень волнуюсь, так как не могу ни с кем связаться - ни с друзьями, ни с родственниками, живущими в Иране, ведь там сейчас нет интернета, и WhatsApp также не работает. Наблюдаю за событиями отсюда и узнаю новости о своем регионе из YouTube", - заявил Сеид-Аббаси.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Хиласэдиджи" уступил "Муров Аз Терминал" в заключительном матче 15-го тура - ОБНОВЛЕНО
28 Февраля 21:06
Волейбол

"Хиласэдиджи" уступил "Муров Аз Терминал" в заключительном матче 15-го тура - ОБНОВЛЕНО

Матч прошел в зале Министерства по чрезвычайным ситуациям
Высшая лига Азербайджана: UNEC и "Туран" одержали победу - ОБНОВЛЕНО
27 Февраля 21:50
Волейбол

Высшая лига Азербайджана: UNEC и "Туран" одержали победу - ОБНОВЛЕНО

Состоялись еще два матча 15-го тура

Легионер DH Volley: "В Баку мне дают возможность быть собой" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
27 Февраля 17:20
Волейбол

Легионер DH Volley: "В Баку мне дают возможность быть собой" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Иления Луна де Манг поделилась мнением о чемпионате Азербайджана по волейболу
Высшая лига: "Абшерон" обыграл "Муров Аз Терминал", "Гянджа" уступила DH Volley - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
26 Февраля 20:42
Волейбол

Высшая лига: "Абшерон" обыграл "Муров Аз Терминал", "Гянджа" уступила DH Volley - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Обе встречи прошли в спортивном зале Федерации волейбола
В Баку Федерация волейбола Азербайджана организует курсы для тренеров
26 Февраля 15:01
Волейбол

В Баку Федерация волейбола Азербайджана организует курсы для тренеров

Занятия проведет турецкий профессор Дженгиз Акарчешме
"Орду" разгромил соперника, "Нефтчи" вырвал победу - ОБНОВЛЕНО
25 Февраля 20:15
Волейбол

"Орду" разгромил соперника, "Нефтчи" вырвал победу - ОБНОВЛЕНО

В первый игровой день состоялись две встречи

Самое читаемое

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет

Жеребьевка Лиги Европы: "жертвы" "Карабаха" встретятся в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 16:23
Мировой футбол

Жеребьевка Лиги Европы: "жертвы" "Карабаха" встретятся в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

"Ференцварош" и "Брага" вылетали от агдамцев, а теперь сошлись в очном противостоянии