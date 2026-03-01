Джахангир Сеид-Аббаси: "Очень волнуюсь, так как не могу ни с кем связаться в Иране" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В азербайджанском спорте работает немало иранских специалистов, большинство из которых являются этническими азербайджанцами. На фоне происходящих вокруг Ирана событий İdman.Biz обратился за комментарием к главному тренеру юношеской сборной Азербайджана по волейболу и клуба "Гянджляр" Джахангиру Сеид-Аббаси.

"Я сам родом из Урмии. Семья и дети были здесь, и вчера я собирался отправить их на родину, и вдруг такое…

Я очень волнуюсь, так как не могу ни с кем связаться - ни с друзьями, ни с родственниками, живущими в Иране, ведь там сейчас нет интернета, и WhatsApp также не работает. Наблюдаю за событиями отсюда и узнаю новости о своем регионе из YouTube", - заявил Сеид-Аббаси.