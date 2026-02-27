27 Февраля 2026
Волейбол
Новости
27 Февраля 2026 17:20
22
Легионер DH Volley: "В Баку мне дают возможность быть собой" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

"Травма напарницы немного расстроила нас в начале, было трудно сплотиться. Но после первых двух сетов мы собрались и стали играть так, как делали это в течение года". Об этом в беседе с İdman.Biz сказала итальянская волейболистка DH Volley Иления Луна де Манго, комментируя матч 15-го тура Высшей лиги Азербайджана против "Гянджи" (3:2).

По словам Луна де Манго, по этой же причине ей самой поначалу было сложно влиться в игру:
"Затем поняла, что нам всем пора активизироваться. Я переключилась на себя, поговорила сама с собой и смогла внести свой вклад в победу команды. И, конечно, важную роль сыграла моя связующая – наш коннект был отличным, благодарю ее за потрясающую игру".

Иления Луна де Манго также поделилась тем, как мотивирует себя в трудные моменты: "Обычно я люблю подышать свежим воздухом, уединиться в тихом месте, поговорить с собой и вспомнить моменты, когда делала что-то хорошее. Например, думаю о своих успехах в предыдущих матчах, и сосредотачиваюсь на них, а не зацикливаясь на ошибках. Иначе выйти из негативного состояния сложно".

Спортсменка впервые играет в Азербайджане и в профессиональном волейболе в целом, до этого она выступала в университете в США. Девушка поделилась своими впечатлениями от чемпионата Азербайджана: "Я не знала, чего ожидать. Здесь очень сильные команды, большая конкуренция. Думаю, это отличный выбор для меня на первый профессиональный год. Кто знает, останусь ли я здесь в будущем, но мне все нравится, у меня отличная команда".

По словам Луна де Манго, различия между университетским и профессиональным чемпионатами заметны:
"Приехав из США, оказалась в совершенно другой среде: новые правила, другой уровень физической подготовки. В университете я была одной из самых старших в команде, а здесь – одна из самых молодых. Но тренерский штаб дает мне возможность быть собой, не оказывает большого давления. Это помогает".

Итальянская волейболистка также рассказала, что до приезда в Баку почти ничего не знала об Азербайджане, но была приятно удивлена: "Я люблю Баку. Моя семья приезжала на этой неделе, мы все посмотрели, еда потрясающая, качество отличное. Мне очень понравилось. Город красивый, я была удивлена".

Она также сравнила азербайджанскую и итальянскую кухни: "Она совсем другая. В Италии у нас больше пасты, пиццы, много хлеба, а в Азербайджане много мяса и специй. Еда здесь отличная, для меня было удивительно исследовать новые вкусы. Считаю, что ключ к жизни за границей заключается в том, что нельзя быть замкнутой, нужно быть любопытной и исследовать. Стараюсь быть такой, и получаю потрясающий опыт".

İdman.Biz
