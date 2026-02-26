26 Февраля 2026
RU

В женской Высшей лиге Азербайджана стартует 15-й тур

Волейбол
Новости
26 Февраля 2026 10:24
17
Сегодня стартует 15-й тур Высшей лиги Азербайджана среди женских волейбольных команд. Программа тура рассчитана на два дня и начнется с двух противостояний в Баку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, в первом матче дня, который начнется в 16:00, "Абшерон" встретится с "Муров Аз Терминал". Эта игра важна для распределения мест в верхней части турнирной таблицы перед решающей стадией чемпионата.

Во втором поединке игрового дня в 18:00 сойдутся DH Volley и "Гянджа". Оба матча пройдут на площадке спортивного зала Федерации волейбола Азербайджана.

Тренерские штабы команд рассматривают текущие игры как ключевой этап подготовки к плей-офф, отрабатывая тактические схемы и проверяя физическую форму лидеров.

Отметим, что тур завершится завтра, 27 февраля.

Высшая лига (женщины)
15-й тур
26 февраля

16:00. "Абшерон" — "Муров Аз Терминал"

18:00. DH Volley — "Гянджа"

İdman.Biz
