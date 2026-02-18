Высшая лига Азербайджана: "Орду" и "Хиласеджи" уверенно победили - ОБНОВЛЕНО

Состоялись матчи 14-тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин.

Как передает İdman.Biz, "Орду" в упорной борьбе обыграл "Азеррейл" со счетом 3:2 (22:25, 26:28, 25:20, 25:21, 15:11).

В другой встрече "Хиласеджи" оказался сильнее "Нефтчи" - 3:0 (25:23, 25:18, 25:21). Оба матча прошли в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня в мужской Высшей лиге Азербайджана по волейболу будут сыграны заключительные матчи 14-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, в 16:00 "Орду" встретится с "Азеррейл".

Позднее, в 19:00, на площадку выйдут "Нефтчи" и "Хиласэдиджи".

Обе встречи пройдут в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.