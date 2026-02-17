Высшая лига Азербайджана: "Гянджляр" проведет два выездных матча за день

Сегодня "Гянджляр" ждут две выездные встречи в рамках Высшей лиги Азербайджана по волейболу - мужская команда сыграет в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе, женская отправится в Гянджу.

Как сообщает İdman.Biz, в мужском чемпионате в качестве первого матча 14-го тура "Муров Аз Терминал" примет "Гянджляр". Встреча начнется в 16:00.

В женской Высшей лиге состоится заключительный матч 13-го тура. "Гянджа" на своей площадке сыграет с "Гянджляр". Игра пройдет в Гянджинском дворце спорта и стартует в 14:00.