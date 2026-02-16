16 Февраля 2026
RU

Федерация волейбола Азербайджана начала отбор перспективных спортсменов в регионах - ФОТО

Волейбол
Новости
16 Февраля 2026 11:53
17
Федерация волейбола Азербайджана начала отбор перспективных спортсменов в регионах

Федерация волейбола Азербайджана приступила к селекции юношей для возрастных сборных.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, в рамках "Дня отбора" 14-15 февраля просмотры прошли в командах при Сумгайытском и Восточно-Зангезурском региональных волейбольных клубах.

Физическая подготовка и технико-тактические навыки игроков 2012 и 2013 годов рождения оценивались главным тренером юношеских сборных Джахангиром Сейедом Аббаси.

По итогам просмотра перспективные волейболисты будут привлечены в соответствующие возрастные сборные. Отбор продолжится поэтапно, следующий "День отбора" запланирован на 21 февраля на базе Бакинского регионального волейбольного клуба.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

UNEC празднует победу в очередном матче Высшей лиги Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
13 Февраля 20:11
Волейбол

UNEC празднует победу в очередном матче Высшей лиги Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Бакинская команда взяла три очка в матче 13-го тура

Стартовал 13-й тур Высшей лиги по волейболу среди женщин - ОБНОВЛЕНО
12 Февраля 21:24
Волейбол

Стартовал 13-й тур Высшей лиги по волейболу среди женщин - ОБНОВЛЕНО

В первый игровой день состоялись два матча
"Муров Аз Терминал", "Нефтчи" и "Хиласэдичи" одержали уверенные победы - ОБНОВЛЕНО
11 Февраля 21:27
Волейбол

"Муров Аз Терминал", "Нефтчи" и "Хиласэдичи" одержали уверенные победы - ОБНОВЛЕНО

Игры прошли в Баку и Абшероне

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
Волейболу 131 год: как родилась игра, менялись правила и почему Азербайджан снова в центре внимания – ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Февраля 16:51
Волейбол

Волейболу 131 год: как родилась игра, менялись правила и почему Азербайджан снова в центре внимания – ОБЗОР İDMAN.BİZ

От mintonette Уильяма Моргана до Евро-2026 в Баку: путь игры длиной более века

Обнародовано расписание матчей 13-го тура Высших лиг Азербайджана по волейболу
7 Февраля 15:06
Волейбол

Обнародовано расписание матчей 13-го тура Высших лиг Азербайджана по волейболу

Игры среди мужчин и женщин пройдут в разные дни

Самое читаемое

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Февраля 15:39
Баскетбол

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Самый высокий азербайджанский баскетболист - об особенности своего роста, стажировке за рубежом и жизни на две команды
"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR
Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО
15 Февраля 09:07
Бокс

Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО

Джаниев начал боксерскую карьеру с победы

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз
14 Февраля 10:52
Другое

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз

У спортсмена родилась дочь