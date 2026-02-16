Федерация волейбола Азербайджана начала отбор перспективных спортсменов в регионах - ФОТО

Федерация волейбола Азербайджана приступила к селекции юношей для возрастных сборных.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, в рамках "Дня отбора" 14-15 февраля просмотры прошли в командах при Сумгайытском и Восточно-Зангезурском региональных волейбольных клубах.

Физическая подготовка и технико-тактические навыки игроков 2012 и 2013 годов рождения оценивались главным тренером юношеских сборных Джахангиром Сейедом Аббаси.

По итогам просмотра перспективные волейболисты будут привлечены в соответствующие возрастные сборные. Отбор продолжится поэтапно, следующий "День отбора" запланирован на 21 февраля на базе Бакинского регионального волейбольного клуба.