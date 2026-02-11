11 Февраля 2026
RU

"Муров Аз Терминал", "Нефтчи" и "Хиласэдичи" одержали уверенные победы - ОБНОВЛЕНО

Волейбол
Новости
11 Февраля 2026 21:27
63
В Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужских команд состоялись матчи 13-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, "Муров Аз Терминал" уверенно обыграл "Орду" со счетом 3:0 (25:17, 25:17, 25:12).

В другом поединке "Нефтчи" также в трех партиях оказался сильнее "Гянджлера" - 3:0 (26:24, 25:23, 25:18).

Еще одну сухую победу одержал "Хиласэдичи", который переиграл "Азеррейл" со счетом 3:0 (25:22, 25:21, 25:20).

09:40

Сегодня пройдут матчи 13-го тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин.

Как сообщает İdman.Biz, в 16:00 команда "Муров Аз Терминал" сыграет с "Орду", а в 18:00 состоится встреча между "Хиласэдиджи" и "Азеррейлом". Оба матча пройдут в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Заключительный матч игрового дня пройдет между командами "Гянджляр" и "Нефтчи". Эта встреча начнется в 17:00 и состоится в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе.

İdman.Biz
