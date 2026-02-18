Зия Раджабов: "Хотим, чтобы волейбольный "Туран" в Европе знали так же, как футбольный "Карабах" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Лидером чемпионата Азербайджана по волейболу среди женщин является дебютант Высшей лиги – команда "Туран" из Товуза. В 11 матчах коллектив одержал 10 побед подряд. Почти во всех встречах товузские волейболистки не оставляли соперницам ни единого шанса, выигрывая со счетом 3:0. Победная серия "Турана" прервалась в последнем матче, в котором команда проиграла DH-Volley (2:3).

Тем не менее успех "Турана", особенно с учетом статуса региональной команды и дебютанта, остается впечатляющим. Большую роль в достижениях клуба играет главный тренер – местный специалист Зия Раджабов. Молодой наставник со своими командами становился многократным призером еврокубков, победителем и призером Высшей лиги Азербайджана, а также чемпионом Индонезии.

Результаты "Турана" имеют для Раджабова особое значение, поскольку до этого он брал двухлетнюю паузу и вернулся в большой спорт с целью создать команду с нуля.

В интервью İdman.Biz тренер рассказал о секрете успеха "Турана", причинах двухлетнего отсутствия в чемпионате и развитии волейбола в стране.

– Что вас привлекло в предложении работать с клубом "Туран"?

– До этого я два года не работал в чемпионате Азербайджана. После клуба Xarı Bülbül Şuşa у меня возникла обида на волейбол, потому что нам не оказали необходимую поддержку для участия в еврокубках. А в сезоне 2025/2026 совершенно случайно, можно сказать даже чудесным образом, появился вариант с "Тураном".

Клуб новый, руководство хотело сделать наставником иностранного специалиста, а меня пригласить в качестве помощника. Но на эту роль я не согласился, так как имею хороший опыт работы главным тренером и не раз доказывал свой профессионализм.

Когда встретились с руководством, они увидели мои результаты и признались, что не были глубоко погружены в подробности моей тренерской деятельности. Они были рады узнать, что в Азербайджане есть такой специалист, и доверили мне “Туран”.

У меня давно было желание взять команду с нуля. Этим меня и привлекло предложение от клуба. Мы создали все сами, до каждой детали: начиная с подбора игроков и заканчивая инвентарем. К тому же название "Туран" имеет особое значение. Это символ тюркской культуры, источник гордости.

– Пока вы отсутствовали в Высшей лиге, получали предложения от клубов?

– Предложения были – и от азербайджанских клубов, и из-за рубежа. Но в течение этих двух лет я продолжал работать с детьми в академии Zikos Kids Volleyball Akademy, которую открыл в 2019 году. Сейчас две воспитанницы моей школы – Хадиджа Алекперова и Зарина Намазова – с нами в "Туране". Хочу, чтобы они развивались рядом с опытными сокомандницами.

– Каковы ключевые моменты при формировании команды с нуля?

– В азербайджанском волейболе меня знают и уважают. Когда стало известно, что я работаю в "Туране", несколько местных игроков сразу подписали контракт с нами. В том числе Айшан Абдулазимова, которая до этого шесть лет выступала в Венгрии.

Это не первый мой опыт работы с женской командой, я хорошо понимаю девушек с психологической точки зрения. Если поступит предложение от мужского клуба, не соглашусь. Не хочу находиться в месте, которое мне не нравится. И дело не в деньгах – я иду туда, где мне комфортна атмосфера.

– "Туран" – дебютант чемпионата. Ожидали ли вы, что команда станет лидером?

– Все зависит от коллектива. Каким бы сильным ни был состав, важно, какая атмосфера в клубе, какое взаимодействие между руководством, тренерским штабом и другими сотрудниками. У нас очень хорошая команда, здесь умеют прислушиваться к специалистам, все просьбы выполняются оперативно. А игроки – это бойцы. Куда их направишь, туда они и пойдут. Как научишь их бороться, так они и будут это делать.

– В этом и есть секрет успеха команды?

– Да. При этом мы играем не только ради побед. Я придерживаюсь принципа: вместо нескольких некачественных тренировок, лучше провести одну эффективную. У нас в составе также очень опытные волейболистки, которые помогают молодежи. Например, Марта Дрпа. Она выступала за национальную сборную Сербии, ей 37 лет.

– “Туран” является безоговорочным лидером чемпионата. Сложно ли при таком раскладе удерживать дисциплину в команде?

– Очень. Особенно это заметно по ходу матчей. Например, когда выигрывают первый сет с большим преимуществом, появляется самоуверенность, расслабляются с мыслью: "Все равно победим". Я часто привожу пример из бокса: нанести несколько ударов недостаточно, нужно довести дело до конца – до нокаута. Иначе соперник может одним ударом нокаутировать тебя. В спорте нельзя допускать послаблений, нужно бороться до последнего.

– Недавно победная серия “Турана” была прервана. Можно ли считать DH Volley вашим основным соперником?

– Мы хотели побить рекорд и завершить чемпионат без единого поражения. При этом понимали, что в спорте возможно все. В матче с DH Volley у наших волейболисток не пошла игра. Эта встреча стала для нас уроком.

Хочу отметить, что мы никогда не смотрели ни на одного соперника свысока. Ожидали, что во второй части сезона матчи будут более интересными, поскольку команды усилились за счет трансферов. Только в "Туране" новых игроков не появилось. Так что, по сути, мы заново изучаем всех соперников. Пока сложно сказать, кто выйдет в финал, но мы верим в себя, нацелены на победу и подготовку к еврокубкам.