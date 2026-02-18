Зия Раджабов: "Хотим, чтобы волейбольный "Туран" в Европе знали так же, как футбольный "Карабах" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Лидером чемпионата Азербайджана по волейболу среди женщин является дебютант Высшей лиги – команда "Туран" из Товуза. В 11 матчах коллектив одержал 10 побед подряд. Почти во всех встречах товузские волейболистки не оставляли соперницам ни единого шанса, выигрывая со счетом 3:0. Победная серия "Турана" прервалась в последнем матче, в котором команда проиграла DH-Volley (2:3).
Тем не менее успех "Турана", особенно с учетом статуса региональной команды и дебютанта, остается впечатляющим. Большую роль в достижениях клуба играет главный тренер – местный специалист Зия Раджабов. Молодой наставник со своими командами становился многократным призером еврокубков, победителем и призером Высшей лиги Азербайджана, а также чемпионом Индонезии.
Результаты "Турана" имеют для Раджабова особое значение, поскольку до этого он брал двухлетнюю паузу и вернулся в большой спорт с целью создать команду с нуля.
В интервью İdman.Biz тренер рассказал о секрете успеха "Турана", причинах двухлетнего отсутствия в чемпионате и развитии волейбола в стране.
– Что вас привлекло в предложении работать с клубом "Туран"?
– До этого я два года не работал в чемпионате Азербайджана. После клуба Xarı Bülbül Şuşa у меня возникла обида на волейбол, потому что нам не оказали необходимую поддержку для участия в еврокубках. А в сезоне 2025/2026 совершенно случайно, можно сказать даже чудесным образом, появился вариант с "Тураном".
Клуб новый, руководство хотело сделать наставником иностранного специалиста, а меня пригласить в качестве помощника. Но на эту роль я не согласился, так как имею хороший опыт работы главным тренером и не раз доказывал свой профессионализм.
Когда встретились с руководством, они увидели мои результаты и признались, что не были глубоко погружены в подробности моей тренерской деятельности. Они были рады узнать, что в Азербайджане есть такой специалист, и доверили мне “Туран”.
У меня давно было желание взять команду с нуля. Этим меня и привлекло предложение от клуба. Мы создали все сами, до каждой детали: начиная с подбора игроков и заканчивая инвентарем. К тому же название "Туран" имеет особое значение. Это символ тюркской культуры, источник гордости.
– Пока вы отсутствовали в Высшей лиге, получали предложения от клубов?
– Предложения были – и от азербайджанских клубов, и из-за рубежа. Но в течение этих двух лет я продолжал работать с детьми в академии Zikos Kids Volleyball Akademy, которую открыл в 2019 году. Сейчас две воспитанницы моей школы – Хадиджа Алекперова и Зарина Намазова – с нами в "Туране". Хочу, чтобы они развивались рядом с опытными сокомандницами.
– Каковы ключевые моменты при формировании команды с нуля?
– В азербайджанском волейболе меня знают и уважают. Когда стало известно, что я работаю в "Туране", несколько местных игроков сразу подписали контракт с нами. В том числе Айшан Абдулазимова, которая до этого шесть лет выступала в Венгрии.
Это не первый мой опыт работы с женской командой, я хорошо понимаю девушек с психологической точки зрения. Если поступит предложение от мужского клуба, не соглашусь. Не хочу находиться в месте, которое мне не нравится. И дело не в деньгах – я иду туда, где мне комфортна атмосфера.
– "Туран" – дебютант чемпионата. Ожидали ли вы, что команда станет лидером?
– Все зависит от коллектива. Каким бы сильным ни был состав, важно, какая атмосфера в клубе, какое взаимодействие между руководством, тренерским штабом и другими сотрудниками. У нас очень хорошая команда, здесь умеют прислушиваться к специалистам, все просьбы выполняются оперативно. А игроки – это бойцы. Куда их направишь, туда они и пойдут. Как научишь их бороться, так они и будут это делать.
– В этом и есть секрет успеха команды?
– Да. При этом мы играем не только ради побед. Я придерживаюсь принципа: вместо нескольких некачественных тренировок, лучше провести одну эффективную. У нас в составе также очень опытные волейболистки, которые помогают молодежи. Например, Марта Дрпа. Она выступала за национальную сборную Сербии, ей 37 лет.
– “Туран” является безоговорочным лидером чемпионата. Сложно ли при таком раскладе удерживать дисциплину в команде?
– Очень. Особенно это заметно по ходу матчей. Например, когда выигрывают первый сет с большим преимуществом, появляется самоуверенность, расслабляются с мыслью: "Все равно победим". Я часто привожу пример из бокса: нанести несколько ударов недостаточно, нужно довести дело до конца – до нокаута. Иначе соперник может одним ударом нокаутировать тебя. В спорте нельзя допускать послаблений, нужно бороться до последнего.
– Недавно победная серия “Турана” была прервана. Можно ли считать DH Volley вашим основным соперником?
– Мы хотели побить рекорд и завершить чемпионат без единого поражения. При этом понимали, что в спорте возможно все. В матче с DH Volley у наших волейболисток не пошла игра. Эта встреча стала для нас уроком.
Хочу отметить, что мы никогда не смотрели ни на одного соперника свысока. Ожидали, что во второй части сезона матчи будут более интересными, поскольку команды усилились за счет трансферов. Только в "Туране" новых игроков не появилось. Так что, по сути, мы заново изучаем всех соперников. Пока сложно сказать, кто выйдет в финал, но мы верим в себя, нацелены на победу и подготовку к еврокубкам.
– А как вы оцениваете уровень чемпионата Азербайджана?
– На данный момент его можно назвать удовлетворительным, у нас достаточно команд, которые позволяют сохранять качество и конкуренцию. Есть лимит на легионеров (5 иностранных игрока и 1 местный на площадке – прим. ред.). Федерация хотела ужесточить его со следующего года, но, на мой взгляд, для нас это пока рано. Важно дать время для взращивания азербайджанских волейболисток.
– Если не ошибаюсь, "Туран" – первая региональная команда, которая добивается такого успеха в чемпионате. Что это значит для регионального волейбола в стране?
– Да, "Туран" – первая региональная команда, которая сохраняет лидирующие позиции в Высшей лиге. И, дай Бог, будет бороться за чемпионство. Это большой пример для всего Азербайджана.
Я всегда говорил, что волейбол нужно развивать в регионах. Это важно и с точки зрения популяризации спорта и здоровья нации. Если волейбол “зацепил”, уже не отпускает. Неважно, женский это волейбол или мужской. Хотя женский, на мой взгляд, более зрелищный и интересный.
– Как вы оцениваете интерес к волейболу в Товузе?
– До сегодняшнего дня я не видел такой поддержки и интереса от болельщиков как в Товузе. Это касается и футбола и волейбола. Они буквально не оставляют нас на минуту. Олимпийский комплекс Товуза во время игр бывает переполнен, свободных мест не остается и зрителям даже приходится садиться на лестницах.
Что касается спортсменов, то в Товузе только с прошлого года начали взращивать своих волейболистов. Уверен, что со временем появятся сильные игроки. Одна девочка из Товуза – Айдан – уже в молодежной национальной команде. Если с каждого региона выйдет хотя бы один качественный спортсмен, это уже несколько десятков игроков. А если ежегодно из них отбирать 5-6 самых лучших – это даст толчок развитию волейбола в Азербайджане.
– В одном из старых интервью вы говорили, что из-за позиции родителей привлекать девочек в волейбол сложно. Изменилась ли ситуация?
– Да, ситуация изменилась – пусть не кардинально, но достаточно заметно. Раньше родители часто запрещали, сейчас же стараются поддерживать детей. Возможно, это связано со сменой поколений и изменением взглядов. Например, в свое время и моя мама хотела, чтобы я сделал упор на образование. Я пропускал занятия с репетиторами ради волейбола. Настоял на своем и не бросил любимое дело. Так что многое зависит и от самого человека.
– Когда вы почувствовали в себе перспективу вырасти в сильного специалиста?
– У меня небольшой рост, и как игрок я выделялся в Азербайджане. При этом меня всегда тянуло к тренерской деятельности. Я работал со многими известными зарубежными специалистами, например, с Зораном Гаичем (известный сербский специалист, бывший главный тренер несуществующего сейчас азербайджанского клуба “Рабита”, ныне министр спорта Сербии – прим.авт.). Отдельно хочу отметить Фаига Гараева. Когда в Азербайджане говорят о волейболе, в первую очередь вспоминают именно его. Я очень многому у него научился.
– Какой вы тренер: строгий или мягкий?
– В наше время жесткость уже не работает. Современные дети совсем другие. Если раньше родители могли поднять руку на ребенка, то нынешнему поколению и слова лишнего сказать нельзя. И я это поддерживаю. При этом нужен индивидуальный подход, особенно в женском коллективе. Если уделяешь внимание одной спортсменке, а другую игнорируешь – это может разрушить команду.
Быть тренером – сложно. Нужно быть и психологом. Если не проникаешься внутренним состоянием игрока, работа не пойдет. Но нельзя давать пространство для отговорок: профессиональный спортсмен должен заниматься собой, следить за режимом сна, питанием, восстановлением.
– Кого из перспективных молодых тренеров Азербайджана вы могли бы выделить?
– Прежде всего, Джавида Сулейманова – главного тренера клуба "Орду". Я желаю ему удачи и вижу его работающим не только в Азербайджане, но и за рубежом. Также отмечу Фамиля Агаева, Эмина Абилова, Фарида Джалалова. Если иностранцы приезжают к нам, почему бы и нам не представлять Азербайджан за рубежом, не поднимать наш флаг? Чем больше будет молодых специалистов, тем лучше. Главное – понимать, что результат приходит с опытом.
– Насколько важна система обучения тренеров?
– Когда я работал с опытными специалистами, перенимал их опыт – в хорошем смысле "воровал" лучшее. Для этого не нужно отправлять тренеров на обучение. Важны талант и способность учиться.
Волейбол – умный спорт. Мы не можем, как в футболе, 90 минут бегать и раздавать пасы. У нас нет времени на ожидание: три касания, несколько секунд – и мяч уже на другой стороне. Все специалисты проводят тренировки по определенным стандартам, но у каждого свой подход. Мне ближе позитивная атмосфера и построение хорошей коммуникации внутри команды.
– Какие цели вы ставите в своей тренерской карьере?
– Мы хотим представлять "Туран" и Азербайджан на международной арене. Как Гурбан Гурбанов прославил "Карабах" в мире и Европе, так и наша цель – добиться того же в волейболе, чтобы имя "Турана" было известно по всей Европе. Планируем начать с Challenge Cup. Руководство клуба, за что им большое спасибо, полностью поддерживает нас.
Кроме того, хочу работать и в сборной. Меня уже пригласили в качестве помощника главного тренера, и это для меня большая честь. Работа на национальную команду – это долг каждого специалиста. Спасибо Фаиг муаллиму за доверие. Я получу серьезный опыт.
