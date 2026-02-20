21 Февраля 2026
Разгром и тай-брейк: завершился 14-й тур женской Суперлиги Азербайджана

20 Февраля 2026 21:13
57
В женской Высшей лиге Азербайджана по волейболу завершился 14-й тур, сообщает İdman.Biz.

В первом матче дня "Туран" в Товузе уверенно обыграл UNEC со счетом 3:0 (25:10, 25:18, 25:14). Затем "Муров Аз Терминал" в упорной борьбе победил "Национальную авиационную академию" - 3:2 (22:25, 22:25, 26:24, 25:20, 15:10).

Днем ранее DH Volley обыграл "Гянджлер" - 3:0, а "Абшерон" оказался сильнее "Азеррейла" - 3:2.

11:28

Сегодня завершится 14-й тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках игрового дня пройдут два матча.

Первая встреча состоится в Товузе - "Туран" сыграет против UNEC в 14:00 в Товузском олимпийском спортивном комплексе.

Второй матч запланирован на 17:00: "Муров Аз Терминал" встретится с "Национальная авиационная академия" в спортивном зале "Муров Аз Терминал".

