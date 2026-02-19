20 Февраля 2026
RU

Женская Высшая лига Азербайджана: DH Volley одолел "Гянджляр", "Азеррейл" уступил "Абшерону" - ОБНОВЛЕНО

Волейбол
Новости
19 Февраля 2026 21:02
58
Женская Высшая лига Азербайджана: DH Volley одолел "Гянджляр", "Азеррейл" уступил "Абшерону" - ОБНОВЛЕНО

Стартовал 14-й тур женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу.

Как сообщает İdman.Biz, в первый игровой день состоялись две встречи.

В первом матче дня коллектив DH Volley одолел команду "Гянджляр" со счетом 3:0 (25:10, 25:11, 25:10). Затем "Абшерон" оказался сильнее "Азеррейла" - 3:2 (19:25, 22:25, 25:11, 25:23, 16:14).

Обе игры состоялись в спортивном зале Федерации волейбола Азербайджана.

12:41

Сегодня начинается 14-й тур женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу.

Как сообщает İdman.Biz, в первый игровой день состоятся два матча.

В стартовой встрече, которая начнется в 16:00, команда "Гянджляр" сыграет с DH Volley.

В 18:00 пройдет второй матч тура — "Азеррейл" встретится с "Абшероном".

Обе встречи состоятся в зале Федерации волейбола Азербайджана.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Федерация волейбола Азербайджана и агентство образования обсудили сотрудничество
19 Февраля 16:29
Волейбол

Федерация волейбола Азербайджана и агентство образования обсудили сотрудничество

Республиканский чемпионат среди школьников расширили за счет волейбола
Высшая лига Азербайджана: "Орду" и "Хиласеджи" уверенно победили - ОБНОВЛЕНО
18 Февраля 22:13
Волейбол

Высшая лига Азербайджана: "Орду" и "Хиласеджи" уверенно победили - ОБНОВЛЕНО

Оба матча прошли в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям

Зия Раджабов: "Хотим, чтобы волейбольный "Туран" в Европе знали так же, как футбольный "Карабах" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
18 Февраля 17:22
Волейбол

Зия Раджабов: "Хотим, чтобы волейбольный "Туран" в Европе знали так же, как футбольный "Карабах" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с главным тренером женской команды “Туран” Зией Раджабовым

Эльдар Зульфугаров назначен главным судьей матча Лиги чемпионов
17 Февраля 11:11
Волейбол

Эльдар Зульфугаров назначен главным судьей матча Лиги чемпионов

Азербайджанский арбитр отработает игру в Греции
Высшая лига Азербайджана: "Гянджляр" проведет два выездных матча за день
17 Февраля 09:45
Волейбол

Высшая лига Азербайджана: "Гянджляр" проведет два выездных матча за день

Сегодня стартует 14-й тур у мужчин и завершается 13-й у женщин
Федерация волейбола Азербайджана начала отбор перспективных спортсменов в регионах
16 Февраля 11:53
Волейбол

Федерация волейбола Азербайджана начала отбор перспективных спортсменов в регионах - ФОТО

Просмотр прошел в Сумгайыте и Восточном Зангезуре

Самое читаемое

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17 Февраля 10:41
Бокс

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вагиф Ягубов рассказал о травмах, которые чаще всего встречаются в боксе

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 18:31
Олимпиада-2026

Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Анастасия Папатома показала исторический результат в слаломе