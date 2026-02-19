Женская Высшая лига Азербайджана: DH Volley одолел "Гянджляр", "Азеррейл" уступил "Абшерону" - ОБНОВЛЕНО

Стартовал 14-й тур женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу.

Как сообщает İdman.Biz, в первый игровой день состоялись две встречи.

В первом матче дня коллектив DH Volley одолел команду "Гянджляр" со счетом 3:0 (25:10, 25:11, 25:10). Затем "Абшерон" оказался сильнее "Азеррейла" - 3:2 (19:25, 22:25, 25:11, 25:23, 16:14).

Обе игры состоялись в спортивном зале Федерации волейбола Азербайджана.

12:41

Сегодня начинается 14-й тур женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу.

Как сообщает İdman.Biz, в первый игровой день состоятся два матча.

В стартовой встрече, которая начнется в 16:00, команда "Гянджляр" сыграет с DH Volley.

В 18:00 пройдет второй матч тура — "Азеррейл" встретится с "Абшероном".

Обе встречи состоятся в зале Федерации волейбола Азербайджана.