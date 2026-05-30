В Баку волейбольным тренерам вручили международные сертификаты

30 Мая 2026 00:07
В Баку завершился первый этап международного тренерского семинара FIVB Level-2, организованного Федерацией волейбола Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, обучение проходило с 25 по 29 мая в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

В первом потоке семинара приняли участие 27 специалистов. Помимо азербайджанских тренеров, на курсах присутствовали представители Турции, Австралии, Кипра, Ирана, Индии, Украины, Израиля и Беларуси.

Семинар включал теоретические и практические занятия под руководством инструктора FIVB, профессора Дженгиза Акарчешме.

Участники, успешно прошедшие практическую проверку, получили право сдать теоретический экзамен. По итогам тестирования 26 человек получили международный сертификат FIVB Level-2, еще одному участнику был вручен сертификат об участии.

Второй этап семинара пройдет в Баку с 1 по 5 июня.

