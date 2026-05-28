Сборная Азербайджана по волейболу завершила подготовку в Беларуси

Мужская сборная Азербайджана по волейболу завершила очередной этап подготовки к матчам Евролиги.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством главного тренера Бориса Гребенникова вернулась на родину после учебно-тренировочного сбора в Беларуси.

В рамках подготовки, проходившей с 22 по 27 мая, сборная Азербайджана провела два товарищеских матча против клуба "Минск". Оба поединка завершились поражениями нашей команды - 0:4 и 1:3.

Теперь национальная команда продолжит подготовку к стартовым матчам Евролиги. Согласно календарю турнира, 6 июня сборная Азербайджана встретится с Грецией, а 7 июня сыграет против Швеции. Оба матча начнутся в 18:00 по бакинскому времени.

Отметим, что игры первого тура Евролиги пройдут в Швеции.