Гребенников назвал цель сборной Азербайджана перед стартом Евролиги

Главный тренер мужской сборной Азербайджана по волейболу Борис Гребенников прокомментировал подготовку команды к старту в Европейской лиге.

Как сообщает İdman.Biz, специалист заявил, что тренировочный процесс проходит в соответствии с намеченным планом.

"Мы начали подготовку 4 мая. К учебно-тренировочному сбору привлечены 17 волейболистов. Четверо из них - 17-летние молодые игроки. Особенно хочу отметить, что у этих волейболистов большой потенциал, и они выглядят очень перспективно для будущего", - сказал Гребенников.

По словам главного тренера, первый этап подготовки проходит в Баку. На начальном этапе основной акцент был сделан на физическую подготовку, после чего команда приступила к работе с мячом и тактическим занятиям.

"Подготовка идет по плану. Согласно программе, 22 мая мы отправимся в Беларусь на следующий этап сборов. Там помимо тренировок проведем несколько контрольных матчей. Эти игры очень важны для оценки текущего состояния команды.

Старт в Европейской лиге состоится 6 июня в Швеции. На первом этапе нашими соперниками будут сборные Швеции и Греции. Наша цель - показывать качественную игру, продолжать формирование команды и успешно стартовать в турнире", - отметил специалист.