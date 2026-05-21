21 Мая 2026
RU

Гребенников назвал цель сборной Азербайджана перед стартом Евролиги

Волейбол
Новости
21 Мая 2026 11:56
12
Гребенников назвал цель сборной Азербайджана перед стартом Евролиги

Главный тренер мужской сборной Азербайджана по волейболу Борис Гребенников прокомментировал подготовку команды к старту в Европейской лиге.

Как сообщает İdman.Biz, специалист заявил, что тренировочный процесс проходит в соответствии с намеченным планом.

"Мы начали подготовку 4 мая. К учебно-тренировочному сбору привлечены 17 волейболистов. Четверо из них - 17-летние молодые игроки. Особенно хочу отметить, что у этих волейболистов большой потенциал, и они выглядят очень перспективно для будущего", - сказал Гребенников.

По словам главного тренера, первый этап подготовки проходит в Баку. На начальном этапе основной акцент был сделан на физическую подготовку, после чего команда приступила к работе с мячом и тактическим занятиям.

"Подготовка идет по плану. Согласно программе, 22 мая мы отправимся в Беларусь на следующий этап сборов. Там помимо тренировок проведем несколько контрольных матчей. Эти игры очень важны для оценки текущего состояния команды.

Старт в Европейской лиге состоится 6 июня в Швеции. На первом этапе нашими соперниками будут сборные Швеции и Греции. Наша цель - показывать качественную игру, продолжать формирование команды и успешно стартовать в турнире", - отметил специалист.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Мужская сборная Азербайджана по волейболу продолжает подготовку к Евролиге
19 Мая 17:52
Волейбол

Мужская сборная Азербайджана по волейболу продолжает подготовку к Евролиге

Команда Бориса Гребенникова готовится к первым матчам турнира в Швеции
"Гянджа" продолжит сотрудничество с Рафаэлем Петри
18 Мая 16:35
Волейбол

"Гянджа" продолжит сотрудничество с Рафаэлем Петри

Бразильский специалист остается главным тренером команды

В Шеки стартовал сбор юных волейболистов Азербайджана
17 Мая 16:59
Волейбол

В Шеки стартовал сбор юных волейболистов Азербайджана - ФОТО

Подготовка игроков до 14 лет проходит под руководством Джахангира Сейеда Аббаси
Женская сборная Азербайджана дважды победила Венгрию
16 Мая 15:29
Волейбол

Женская сборная Азербайджана дважды победила Венгрию

Волейболистки Азербайджана завершили успешные сборы в Венгрии

В Баку впервые пройдет турнир King & Queen of the Court
15 Мая 21:20
Волейбол

В Баку впервые пройдет турнир King & Queen of the Court

В соревнованиях по пляжному волейболу выступят 20 команд

Женская сборная Азербайджана по волейболу отправилась на сборы в Венгрию
12 Мая 13:36
Волейбол

Женская сборная Азербайджана по волейболу отправилась на сборы в Венгрию

Команда Фаига Гараева продолжает подготовку к матчам Европейской лиги

Самое читаемое

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
20 Мая 09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
20 Мая 06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе
20 Мая 15:59
Мировой футбол

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Лондонский клуб уже связался с окружением звезды "Реала"