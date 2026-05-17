В Шеки стартовал сбор юных волейболистов Азербайджана - ФОТО

В Шеки начался учебно-тренировочный сбор для группы волейболистов Азербайджана в возрасте до 14 лет.

Как сообщает İdman.Biz, подготовительный процесс организован Федерацией волейбола Азербайджана и продлится до 24 мая.

Сбор стартовал 4 мая в Баку, в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе. В тренировках принимают участие около 20 юных волейболистов, отобранных из различных регионов страны.

Занятиями руководит главный тренер юношеской и молодежной сборных Азербайджана Джахангир Сейед Аббаси. Подготовка проходит по специальной программе.

Во время тренировочного процесса особое внимание уделяется не только физической подготовке спортсменов, но и развитию технических и тактических навыков. Также проводятся занятия по улучшению командного взаимодействия и игровой дисциплины.

Главной целью сбора является выявление перспективных волейболистов, поддержка их развития и подготовка к выступлению в составе национальных сборных различных возрастных категорий.

Отмечается, что игроки, проявившие себя по ходу подготовки, могут получить вызов в национальные команды Азербайджана.