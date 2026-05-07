Главный тренер сборной Азербайджана: "Нам нужен боевой коллектив"

7 Мая 2026 15:28
"Главная задача национальной команды в этом сезоне - сформировать боевой коллектив, объединенный общей целью. Все игроки должны бороться с одним желанием - побеждать", - сказал главный тренер мужской сборной Азербайджана по волейболу Борис Гребенников в беседе с Report.

Специалист отметил, что перед сборной стоят серьезные цели. По его словам, команда хочет как можно выше подняться в рейтинге, но базовая задача тренерского штаба сейчас заключается не только в результате, а в создании устойчивого состава с единым игровым настроем.

Гребенников также рассказал о подготовке к Европейской лиге. Сборная собралась 4 мая и до 22 мая будет тренироваться в Баку. После этого команда отправится в Минск, где продолжит подготовку и проведет несколько товарищеских матчей. Тренер подчеркнул, что первый этап работы носит адаптационный характер, поскольку игроки подошли к сборам в разном физическом состоянии: часть волейболистов недавно участвовала в плей-офф и боролась за медали, а у других пауза после сезона была длиннее.

Главный тренер добавил, что в сборной идет процесс омоложения. В основную команду вызваны четыре игрока из молодежной сборной, и тренерский штаб должен быстро адаптировать их к уровню национальной команды, дать международный опыт и встроить в общий игровой механизм.

Гребенников отметил: "Подготовка продолжается очень серьезно. В этом году соперники у нас достаточно сильные. Почти все команды будут играть основными составами, поэтому международный сезон получится очень сложным. Но думаю, что мы можем достичь своих целей".

Отметим, что первые матчи сборной Азербайджана в Европейской лиге пройдут 5-7 июня в Швеции.

İdman.Biz
Представитель AVF принял участие в заседании финансовой комиссии CEV
В Люксембурге обсудили бюджет и финансирование международных турниров

Фаик Гараев: "Стратегическая задача - вернуть сборную на высокий уровень" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
Волейбольная сборная Азербайджана готовится к испытанию Евролигой
В женской сборной Азербайджана сменился капитан
Айшан Абдулязимова выведет команду на матчи Евролиги

Мужская сборная Азербайджана по волейболу проводит подготовку к Евролиге - ФОТО
Первые матчи сборной в рамках Евролиги пройдут с 5 по 7 июня в Швеции
Борис Гребенников возглавил мужскую сборную Азербайджана по волейболу
В Азербайджане он уже успел зарекомендовать себя, работая с клубом "Азеррейл"
Женская сборная Азербайджана по волейболу начала подготовку к Евролиге
Команда Фаига Гараева приступила к основному этапу сборов в Баку

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Единственный гол забил Букайо Сака

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште