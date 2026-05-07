Главный тренер сборной Азербайджана: "Нам нужен боевой коллектив"

"Главная задача национальной команды в этом сезоне - сформировать боевой коллектив, объединенный общей целью. Все игроки должны бороться с одним желанием - побеждать", - сказал главный тренер мужской сборной Азербайджана по волейболу Борис Гребенников в беседе с Report.

Специалист отметил, что перед сборной стоят серьезные цели. По его словам, команда хочет как можно выше подняться в рейтинге, но базовая задача тренерского штаба сейчас заключается не только в результате, а в создании устойчивого состава с единым игровым настроем.

Гребенников также рассказал о подготовке к Европейской лиге. Сборная собралась 4 мая и до 22 мая будет тренироваться в Баку. После этого команда отправится в Минск, где продолжит подготовку и проведет несколько товарищеских матчей. Тренер подчеркнул, что первый этап работы носит адаптационный характер, поскольку игроки подошли к сборам в разном физическом состоянии: часть волейболистов недавно участвовала в плей-офф и боролась за медали, а у других пауза после сезона была длиннее.

Главный тренер добавил, что в сборной идет процесс омоложения. В основную команду вызваны четыре игрока из молодежной сборной, и тренерский штаб должен быстро адаптировать их к уровню национальной команды, дать международный опыт и встроить в общий игровой механизм.

Гребенников отметил: "Подготовка продолжается очень серьезно. В этом году соперники у нас достаточно сильные. Почти все команды будут играть основными составами, поэтому международный сезон получится очень сложным. Но думаю, что мы можем достичь своих целей".

Отметим, что первые матчи сборной Азербайджана в Европейской лиге пройдут 5-7 июня в Швеции.