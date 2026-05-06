Мужская сборная Азербайджана по волейболу проводит подготовку к Евролиге - ФОТО

Мужская национальная сборная Азербайджана приступила к тренировкам перед стартом Золотой Евролиги. Учебно-тренировочный процесс проходит в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта, куда были вызваны 17 волейболистов.

Как сообщает İdman.Biz, команда тренируется под руководством нового главного тренера Бориса Гребенникова. Программа подготовки включает в себя сборы как в Баку, так и за рубежом, а также серию контрольных матчей для проверки сил перед официальными играми.

Первые матчи сборной Азербайджана в рамках Евролиги пройдут с 5 по 7 июня в Швеции. На этом этапе турнира коллективу предстоит продемонстрировать результаты работы с новым наставником в борьбе против сильных европейских соперников.