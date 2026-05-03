Джафаров оценивает судейство на Финале четырех ЛЧ

Советник президента Федерации волейбола Азербайджана и член правления Европейской конфедерации волейбола Джалиль Джафаров принимает участие в решающей стадии Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанский функционер работает в качестве представителя CEV на Финале четырех женской Лиги чемпионов, который проходит в Стамбуле.

Джафаров оценивает работу арбитров и супервайзера, а также контролирует организацию матчей и их соответствие международным стандартам.

Отметим, что в финальном этапе турнира участвуют итальянские клубы A. Carraro Prosecco DOC Conegliano и Savino Del Bene Scandicci, а также турецкие "Вакыфбанк" и "Эджзаджибаши".