Джафаров оценивает судейство на Финале четырех ЛЧ

3 Мая 2026 11:59
Советник президента Федерации волейбола Азербайджана и член правления Европейской конфедерации волейбола Джалиль Джафаров принимает участие в решающей стадии Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанский функционер работает в качестве представителя CEV на Финале четырех женской Лиги чемпионов, который проходит в Стамбуле.

Джафаров оценивает работу арбитров и супервайзера, а также контролирует организацию матчей и их соответствие международным стандартам.

Отметим, что в финальном этапе турнира участвуют итальянские клубы A. Carraro Prosecco DOC Conegliano и Savino Del Bene Scandicci, а также турецкие "Вакыфбанк" и "Эджзаджибаши".

