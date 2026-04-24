24 Апреля 2026
Американская волейболистка покинула азербайджанский клуб

24 Апреля 2026 15:04
Американская волейболистка покинула азербайджанский клуб

В женском волейбольном клубе "Гянджа" произошло еще одно кадровое изменение. Команду покинула американская волейболистка Алиса Ким.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на заявление клуба, легионер из США завершила выступление за представителя западного региона Азербайджана.

Причины ухода официально не уточняются, однако подобные изменения традиционно происходят после окончания сезона и в период формирования состава на новый чемпионат.

Ранее "Гянджа" уже объявила о расставании с бразильской волейболисткой Габриэлой Оливейрой.

Таким образом, клуб продолжает кадровую перестройку перед следующим сезоном и, вероятно, в ближайшее время представит новых игроков.

Отметим, что "Гянджа" в последние сезоны входит в число заметных команд женского чемпионата Азербайджана и активно использует легионеров для усиления состава.

