Джоселин Ландерос: "Очень рада, что стала частью этого проекта" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

ексиканская волейболистка Джоселин Ландерос c третьей попытки завоевала золотые медали Высшей лиги Азербайджана по волейболу. Дважды выиграв серебряные медали с "Абшероном", либеро выиграла титул в составе "Турана". Впечатлениями от насыщенного сезона она поделилась с İdman.Biz.

- Как команда отметила свое первое чемпионство в истории?

- Это были невероятные эмоции. Сразу после финального розыгрыша - радость, слезы, объятия. Мы понимали, что сделали что-то особенное для клуба. Отпраздновали все вместе, с тренерским штабом - все было очень искренне. Такие моменты остаются с тобой на всю жизнь.

- В финале против DH Volley клуб проиграл первую партию, но выиграл в трех последующих. Насколько тяжело было психологически отыгрываться?

- Первая партия действительно получилась сложной. Мы немного нервничали, чувствовалось напряжение. Но после нее мы собрались. В такие моменты важно доверять друг другу. Мы сказали себе: "Игра еще впереди". И шаг за шагом начали возвращаться в матч. Психологически это было непросто, но именно такие камбэки и делают команду чемпионом.

- Можно сказать, что по ходу всего чемпионата команда показала чемпионский характер?

- Абсолютно. У нас были разные матчи по накалу. Некоторые из них тяжелейшие, где до последнего шла война нервов. Но даже когда что-то шло не по плану, мы не сдавались. Думаю, именно это и отличает чемпионскую команду - умение находить решение в трудные моменты.

- Трансфер в "Туран" оказался для вас золотым. Наверняка, внутренне поздравили себя с тем, что угадали с переходом?

- Конечно, такие мысли приходят (улыбается). Но, если честно, это заслуга всей команды. Когда ты оказываешься в правильной атмосфере, рядом с правильными людьми, то все складывается. Я очень рада, что стала частью этого проекта.

- Вы три сезона играете в Азербайджане. Чувствуете себя здесь своей?

- Да, определенно. За это время я привыкла к стране, людям, культуре. Здесь очень теплое отношение, и это помогает не только в жизни, но и на площадке. Я чувствую себя комфортно - и это важно для любого спортсмена.

- Каковы планы на будущее? Останетесь в клубе или готовы к новым вызовам?

- Сейчас хочется немного отдохнуть и насладиться этим моментом. Сезон был долгим и эмоциональным. Что касается будущего, то я открыта к разным вариантам. Если будет возможность продолжить здесь и бороться за новые титулы - это будет здорово. Но я также всегда готова к новым вызовам.